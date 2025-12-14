Rage du raton laveur : Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant et Saint-Mathieu à risque

Le ministère de l’Environnement a fait savoir qu’il prolongeait jusqu’au 4 février 2026 l’interdiction de transporter certains animaux, lorsqu’ils sont vivants, sur le territoire des municipalités où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Cette interdiction s’applique aux ratons laveurs, mouffettes rayées, renards gris, renards roux, les coyotes et leurs hybrides. Quiconque contrevient à cette interdiction s’expose à des sanctions, notamment à des amendes, fait-on savoir.

Depuis le 6 décembre, certaines municipalités de la région ont été ajoutées aux secteurs considérés comme à risque et sont visés par cette interdiction de déplacement. Parmi celles-ci, notons Franklin, Howick, Léry, Sainte-Martine et Très-Saint-Sacrement, en Montérégie. Cette mesure préventive est nécessaire en raison des nouveaux cas détectés au Québec, au cours des derniers mois.

Déjà, les municipalités comme Brossard, Candiac, Châteauguay, Delson, Havelock, Howick, La Prairie, Longueuil, Mercier, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Rémi sont considérées à risque.

Déplacer un animal importun, blessé ou en apparence orphelin peut contribuer à propager la rage dans des secteurs actuellement exempts de cas. Un animal en apparence sain peut être porteur du virus et développer des signes de la maladie plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été infecté.

En cas de présence incommodante de ces espèces, les citoyens doivent recourir à des mesures préventives et dissuasives. En dernier recours, si ces mesures demeurent infructueuses, l’animal peut être abattu, dans le respect des lois et règlements applicables. Aucun permis n’est requis dans ce contexte, et cela peut être fait en dehors des périodes de chasse et de piégeage.

Les citoyens, particulièrement ceux résidant dans les secteurs touchés, sont invités à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en appelant au 1 877 346-6763 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30), ou en remplissant le formulaire en ligne (en tout temps).