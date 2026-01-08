En panne d’inspiration pour ce week-end? On vous propose 5 activités à faire en famille dans la région.

Retomber en enfance à la galerie Renée-Blain

Avis aux nostalgiques! La galerie Renée-Blain propose une exposition sur l’histoire des jouets. Résultat de nombreuses heures passées dans les brocantes, les marchés aux puces et les ventes de garage aux quatre coins du Québec, la collection de Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux rassemble des trouvailles uniques et chargées de souvenirs.

📍 Jusqu’au 1er février | Galerie Renée-Blain, Brossard

Ambiance country à Coteau-du-Lac

Sortez vos bottes et vos chapeaux! Le Country Winter Party promet une ambiance festive avec danse en ligne, feux extérieurs, bar et food trucks. Les familles pourront aussi profiter d’une butte de neige pour la glissade et de tours de traîneau à cheval.

📍 Samedi 10 janvier, de midi à 18 h | 26, chemin du Pont-Château

💲 10 $ (argent comptant seulement)

Des défis pour se dégourdir au RécréoParc

Comme la météo fait parfois des siennes et que l’état des installations extérieures peut varier, on vous propose un parcours ludique composé de six défis interactifs. Guidés par une application mobile, les participants devront faire preuve de logique, de collaboration et d’un bon sens de l’observation.

📍 Jusqu’au 15 février | RécréoParc de Sainte-Catherine

Bouger librement le dimanche à Beauharnois

Envie de bouger sans trop vous casser la tête? Rendez-vous à l’école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois pour une journée de jeux libres. Aucune inscription ni réservation requise, et aucun prêt d’équipement.

🏀 Basketball : 10 h 30 à 12 h 30

🏸 Badminton : 13 h à 16 h

⚽ Futsal : 16 h à 17 h 45

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Coût : 5 $ par personne. Gratuit pour les élèves et le personnel de l’ESPB ainsi que pour les enfants de moins de 12 ans.

📍 Le dimanche, jusqu’au 31 mai | 250, rue Gagnon, à Beauharnois

Apprendre le tricot, une maille à la fois

Envie d’un passe-temps plus tranquille? La bibliothèque Montarville-Boucher-de-la-Bruère met à disposition des trousses de tricot à emporter pour s’initier à l’art des aiguilles, à son rythme.

📍 Samedis et dimanches, de 10 h à 17 h | Boucherville