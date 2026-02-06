Envie de profiter de l’hiver? Festivals, expositions, activités gratuites et plaisirs gourmands sont au rendez-vous dans la région ce week-end. Voici quelques idées pour sortir, bouger et se réchauffer… même par temps froid.

Brossard

Les amateurs de sensations et de divertissement en plein air seront servis au Fest-hiver, qui propose une foule d’activités ludiques pour petits et grands. Au programme : lance-pierres géant, jonglerie, méga parcours, trottinettes des neiges, vélos surdimensionnés et démonstrations de sculptures sur glace. Des spectacles viendront également animer ces deux journées festives.

📅 les 7 et 8 février

📍 À la place de la Gare, espace public du Quartier Solar

Châteauguay

L’exposition Fugitifs!, imaginée par le rappeur et historien Aly Ndiaye, alias Webster, invite à découvrir des récits poignants et méconnus de l’histoire des Noirs au Québec. À travers des témoignages marquants, l’exposition met en lumière le parcours de personnes d’ascendance afro-américaine et leur lutte pour la liberté.

📅 Du 5 février au 5 avril

📍 À la Maison LePailleur

Beauharnois

Envie de bouger sans investir dans de l’équipement? La Ville de Beauharnois offre un service gratuit de prêt d’équipement hivernal, accessible directement sur place. Deux points de service sont disponibles : le conteneur des loisirs à l’école secondaire des Patriotes et l’aréna André-Richard. Une pièce d’identité est requise et le matériel doit être retourné après chaque utilisation.

📅 Le samedi, de 10 h à 16 h, du 17 janvier au 7 mars

📍 À l’école secondaire des Patriotes

Delson

L’édition annuelle du Tourbillon hivernal promet encore une fois de faire le bonheur des familles avec ses jeux gonflables, son lancer du sapin, sa glissade sur tube, son igloo géant, son animation, en plus d’une zone foyer pour se réchauffer. Si les conditions le permettent, le patinage sera aussi de la partie. Les dents sucrées pourront se régaler de tire sur la neige, de guimauves à faire griller sur le feu, de chocolat chaud et de saucisses offertes gratuitement par William J. Walter Saucissier. Des camions gourmands seront également sur place.

📅 Les 7 et 8 février, de 10 h à 16 h

📍 Au parc de la Tortue

Saint-Rémi

Les Plaisirs d’hiver se transforment cette année en LumiNeige, un concept repensé qui mise sur la lumière, la musique et l’ambiance. DJ Lady Black Ice animera la soirée, tandis que la population pourra profiter d’une butte à glisser illuminée et de la patinoire. Des boissons chaudes seront offertes gratuitement pour se réchauffer.

📅 Le 7 février, de 16 h à 20 h

📍 Au parc Jean-Paul-Ferdais