Quatre artistes de la Rive-Sud prendront part au festival Le Tremplin de Dégelis, du 11 au 17 mai.

Les 28 artistes de la relève, en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick, auront l’occasion de rayonner dans quatre catégories distinctes : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus); Interprète (17 ans et moins); Interprète (18 ans et plus); et Humour (18 ans et plus). Parmi les huit candidats de la catégorie auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), on compte Ama Ra (Saint-Philippe), Lunayla (Brossard) et Flot (Brossard). De son côté, Marilyn Chevalier (Saint-Constant), poussera la note dans la catégorie interprètes (18 ans et plus).

Ama Ra Lunayla

« On parle beaucoup de l’importance de préserver et de faire vivre le français. Le Tremplin s’inscrit directement dans cette mission en offrant une vitrine unique à la relève. L’engouement exceptionnel observé cette année, avec un nombre record de candidatures, démontre à quel point cette nouvelle génération est vivante et dynamique », mentionne Christian Ouellet, président du conseil d’administration du festival Le Tremplin de Dégelis, par voie de communiqué.

Flot Marilyn Chevalier

Formations et prix

En plus de 100 heures de formations offertes par des professionnels de l’industrie, les artistes en compétition courent la chance de recevoir jusqu’à 60 000 $ sous forme de prix, de bourses et de formations.

Tous les spectacles du concours seront présentés à la Place Desjardins de Dégelis et diffusés en direct sur le web. L’animation sera assurée par Jean-François Baril, porte-parole du festival.

La lauréate de l’édition 2025, Charlotte Désilets, de La Prairie, montera sur scène lors du traditionnel souper-gala-bénéfice, le samedi 16 mai. Animée par Jean-François Baril, cette soirée débutera par un souper et se poursuivra avec un spectacle alliant musique et humour, mettant en vedette Andréanne A. Malette et ses invités.

Informations pratiques

Date : 11 au 17 mai 2026

Lieu : Place Desjardins, 515, rue de la Briquette, Dégelis (Québec) G5T 1B2