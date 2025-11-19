En route vers deux compétitions internationales

Quatre porte-couleurs du Club de handball Champlain ont aidé le Canada à remporter un tournoi à Mexico le 16 novembre. Une victoire qui permet à Anne-Marie Cossette, Liv Jimerson, Amélie Leclair et Maya Sénéchal de propulser le pays vers d’autres compétitions internationales.

Amélie Leclair, arrière-centre, est dotée de qualités athlétiques et d’une vision du jeu qui lui permettent de se signaler dans toutes les phases du jeu.

Utilisée au poste d’ailière droite, Liv Jimerson est reconnue pour sa détermination et son puissant lancer.

Son efficacité en contre-attaque et sa vitesse permettent à Maya Sénéchal d’avoir une belle polyvalence dans son jeu.

Quant à Anne-Marie Cossette, il s’agit d’une gardienne de but avec beaucoup de courage et d’agilité.

Dossier parfait

Les quatre athlètes ont soulevé le trophée de la Fédération internationale de handball de la phase continentale Amérique du Nord et Caraïbes au terme d’un tournoi où le Canada a terminé au premier rang.

Elles ont atteint la finale après avoir successivement renversé Cuba, Porto Rico, les États-Unis et le Groenland.

Si bien que le Canada a été opposé au Mexique, le club hôte en grande finale. Les deux équipes rivales présentaient un dossier parfait de quatre victoires. Cependant, l’Unifolié, fort d’un différentiel de but supérieur, aurait pu se contenter d’un verdict nul pour mériter le championnat.

Néanmoins, le Canada s’est forgé une priorité de six buts à la mi-temps, écart qui a été préservé au terme d’un match remporté 21-15.

L’ascension continue

Cette victoire permet au Canada de se qualifier pour le championnat du monde de la discipline qui aura lieu l’été prochain en Europe.

Il est aussi qualifié pour le Tournoi des pays émergents, compétition qui réunit les nations où le handball est en pleine progression.

Ce résultat exceptionnel souligne la progression fulgurante du handball canadien et met en lumière le talent, la détermination et la cohésion de cette jeune équipe prometteuse.

Les quatre membres de l’équipe canadienne championne évolue avec le Club de handball Champlain. (Photo : gracieuseté)