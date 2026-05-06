Quand le silence s’installe : ce que la perte auditive non traitée fait à votre cerveau et à votre vie.

Mai est le mois de l’audition, une occasion idéale de prendre conscience de l’importance de notre santé auditive. Une perte auditive non prise en charge ne touche pas seulement nos oreilles, elle affecte notre qualité de vie, notre bien-être émotionnel et, selon des recherches croissantes, notre santé cognitive. Voici pourquoi agir tôt fait toute la différence.

Une perte auditive, et après ?

Pour Luc, 72 ans, tout a commencé par de petits détails. Les conversations au restaurant devenaient floues. Il augmentait le volume de la télévision sans s’en rendre compte. Il évitait les appels téléphoniques. « Au début, je me disais que c’était les autres qui parlaient trop vite. Puis j’ai compris que quelque chose avait changé. »

La perte auditive est l’une des déficiences sensorielles les plus répandues, pourtant elle reste trop souvent ignorée ou minimisée. En moyenne, une personne attend sept ans avant de consulter un professionnel de la santé auditive après avoir remarqué les premiers signes. Sept ans pendant lesquels le corps et l’esprit s’adaptent… mais à quel prix ?

Un impact sur la qualité de vie qui va bien au-delà des oreilles

La santé auditive est intimement liée à notre qualité de vie globale. Lorsqu’elle décline sans être traitée, des changements importants se produisent progressivement :

• Retrait social : La fatigue éprouvée à décoder les conversations pousse à éviter les situations sociales, les activités de groupe et même les réunions en famille.

• Anxiété et perte de confiance : Ne pas comprendre ce qui est dit, répondre à côté ou devoir constamment faire répéter affecte l’estime de soi et engendre un stress chronique.

• Dépression : Le sentiment d’isolement et la frustration accumulée peuvent mener à un état dépressif, surtout chez les personnes âgées.

• Tensions relationnelles : Les malentendus fréquents, la fatigue des proches aidants et les incompréhensions répétées peuvent fragiliser même les liens les plus solides.

La perte auditive et le cerveau : un lien que la science confirme

L’un des aspects les plus préoccupants d’une perte auditive non traitée concerne la santé cognitive. Des études menées notamment par l’Université Johns Hopkins ont établi un lien significatif entre la perte auditive et un risque accru de déclin cognitif, voire de démence.

Comment cela s’explique-t-il ? Plusieurs mécanismes sont en cause :

• La surcharge cognitive : Le cerveau utilise une quantité d’énergie considérable pour compenser le manque d’information auditive, au détriment d’autres fonctions comme la mémoire et la concentration.

• La déstimulation auditive : Moins le cerveau reçoit de signaux sonores, moins les zones auditives et associées sont activées, ce qui peut accélérer leur détérioration avec le temps.

• L’isolement social : La réduction des interactions sociales privée par la difficulté à communiquer est elle-même un facteur reconnu de déclin cognitif.

La bonne nouvelle ? Des recherches suggèrent que le port d’appareils auditifs, lorsque recommandé, pourrait contribuer à ralentir ce processus. Agir tôt n’est donc pas seulement une question de confort : c’est un geste pour protéger sa santé globale.

Les signaux qui méritent votre attention

La perte auditive s’installe souvent progressivement. Voici quelques signes à surveiller :

• Vous demandez souvent de répéter, surtout dans les environnements bruyants.

• Vous montez le volume de la télévision plus fort qu’avant.

• Vous évitez certaines situations sociales parce qu’elles vous fatiguent.

• Vous avez du mal à suivre une conversation téléphonique.

• Vos proches vous font remarquer que vous n’entendez pas bien.

Si vous vous reconnaissez dans l’un ou l’autre de ces signes, c’est le moment idéal pour faire le point.

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Ce qui distingue les Centres Masliah, c’est notre approche globale de la santé auditive. Sous un même toit, vous avez accès à trois types de professionnels : des audioprothésistes, des audiologistes et des ORL indépendants.

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