Keylla Lemire, une femme de 23 ans, et Ricardo Bruny, un homme de 34 ans de Candiac ont été accusés le 3 décembre de proxénétisme, de traite de personnes, d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de services sexuels et de voies de faits.

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme a procédé à leur arrestation le 3 décembre. «Une perquisition a également eu lieu dans une résidence de l’avenue des Chênes à Candiac où les policiers ont saisi de l’argent canadien, plusieurs cellulaires et une arme à air comprimé» indique la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Selon la police, les événements reprochés se sont déroulés entre octobre 2023 et mai 2025 autant au Québec qu’en Ontario, notamment dans les environs de Toronto, Gatineau, Ottawa et Montréal.

« Les accusés se sont servis de l’application Tinder afin d’entrer en contact avec la victime et la recruter», précise la police. Ils utilisaient les pseudonymes «Bryttany Roberts» et «JP».

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme est formée de membres du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l’agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Gatineau, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec.

Elle vise à travailler de façon concertée afin de lutter contre le proxénétisme, la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile, et ce, de l’échelle régionale à internationale.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.