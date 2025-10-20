Le contrat octroyé par la Régie

La caserne 23 à Saint-Constant, futur bâtiment de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS), sera en chantier dans les prochaines semaines.

Ce nouveau lieu de travail sera situé au 295, Voie de Desserte de la Route 132 à Saint-Constant.

En mode conception-construction, les travaux devraient s’échelonner sur une période de 15 mois selon l’échéancier de l’entrepreneur.

Le projet permettra de doter la RIAGS d’infrastructures modernes et fonctionnelles pour bien répondre, 24/7, aux quelque 109 000 citoyens des cinq villes qu’elle dessert.

Patrick Miron, directeur de la RIAGS, constate que cette annonce se veut le fruit d’une vision partagée.

«Ce projet concrétise le travail d’équipe de toute une organisation, a-t-il laissé savoir. La caserne 23 a été pensée pour répondre aux réalités opérationnelles d’aujourd’hui et de demain, en intégrant des technologies et des aménagements qui soutiennent à la fois la performance et le bien-être de nos équipes. Nous remercions également le conseil d’administration qui, une fois de plus, nous permet d’améliorer les conditions de travail de nos employés et d’offrir un meilleur service aux citoyens. »

Le montage financier sera annoncé ultérieurement. On sait toutefois que la RIAGS avait adopté un règlement qui autorisait une dépense et un emprunt de 23,1 M$ lors de sa séance du mois de janvier.

La construction sera réalisée à partir de briques, de panneaux métalliques et aura des murs rideaux, a laissé savoir la RIAGS par voie de communiqué.

Retour en arrière

L’an dernier, l’Autorité des marchés publics avait soulevé des manquements en lien avec le processus d’octroi de contrats en lien avec une nouvelle caserne.

La RIAGS avait dû élaborer un plan d’actions pour se conformer aux recommandations de l’Autorité.

Une firme d’avocat et la contribution des villes partenaires, habituées à l’octroi de contrats, ont aidé la RIAGS dans leur démarche.

Une clause qui obligeait l’entrepreneur à conclure un contrat avec la firme d’architecture spécifiée dans la demande de soumission a été retirée.

Le conseil d’administration de la RIAGS s’est aussi fait imposer l’accompagnement d’une personne ayant les compétences requises pour l’aider à l’élaboration des outils internes et mettre à jour les politiques, directives et règlements de l’établissement pour s’assurer du respect des principes clefs des contrats publics.