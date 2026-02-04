Sur huit intersections de Candiac, les véhicules municipaux de voirie et de déneigement bénéficieront d’une technologie qui optimisera leurs déplacements en période hivernale. Un projet pilote de priorisation intelligente des feux de circulation, une première au Québec, sera mis à l’épreuve. Selon Patrick Lauzière, président de Niosense, c’est le premier pas vers une révolution dans la fluidité des transports.

«Les impacts sont connus dans le marché, laisse entendre celui qui est à la tête d’une start-up basée à Laval. Pour les priorités basses, comme les manœuvres de déneigement, le taux de rendement observé témoigne de 5 à 10% d’arrêt évité. Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas ça partout.»

L’utilisation pourrait s’étendre aux véhicules d’urgence par la suite. Que ce soit les ambulances ou les camions de pompier. Ceux-ci disposent d’une priorité haute. Pour eux, l’économie de temps peut augmenter à 25% sur un trajet.

Dans le cas d’un arrêt cardiaque, par exemple, l’Institut de cardiologie de Montréal informe que chaque minute sans intervention réduit les chances de survie de 7 à 10 %.

Candiac serait la première ville au Québec à tester la technologie sur ses propres camions.

Il y a trois ans, des poids lourds ont testé la technologie à Trois-Rivières.

«On a réussi à démontrer qu’on pouvait sauver des émissions de gaz à effet de serre, a-t-il poursuivi. Surtout quand le camion arrête et doit repartir. On sauvait aussi du bruit et du trafic.»

À partir du GPS

M. Lauzière assure n’avoir rien inventé de nouveau. Ce qu’il offre, c’est une accessibilité à la technologie aux plus petites municipalités.

En fait, la priorisation intelligente des feux de circulation utilise le système mondial de positionnement du véhicule, mieux connu comme GPS.

Lorsqu’une déneigeuse, pour prendre l’exemple du projet pilote de Candiac, va s’approcher d’un feu de circulation, celui-ci va ajuster sa programmation pour activer le cycle des feux.

Les déneigeuses et d’autres véhicules municipaux testeront la nouvelle technologie au courant de l’année à Candiac. (Photo : gracieuseté)

La séquence va se poursuivre, plus rapidement, et ainsi favoriser la circulation du camion municipal en minimisant ses arrêts.

Niosense compte parmi ses partenaires IVÉO, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et Cyberkar.

À l’avant-garde

Après l’essai d’autobus autonomes et la traverse piétonnière illuminée, Candiac innove une nouvelle fois dans sa gestion de la circulation.

«En participant à ce projet-pilote, Candiac pose un geste concret pour améliorer la sécurité et l’efficacité de ses services, tout en misant sur des solutions innovantes et responsables, a affirmé le maire Normand Dyotte. La priorisation intelligente des feux de circulation permettra de soutenir plus efficacement les déplacements des véhicules municipaux, au bénéfice des citoyens et de la collectivité.»

À Candiac, huit intersections, gérées par la Municipalité, feront l’objet de ce projet pilote. Une expérimentation qui va se dérouler au moins jusqu’au mois d’octobre.

La performance sera ensuite étudiée et servira à la Ville dans ses orientations vis-à-vis cette technologie.

Retombées concrètes

Amélioration de la sécurité routière aux intersections, tant pour les usagers de la route

que pour les intervenants

Optimisation des déplacements des véhicules municipaux, notamment lors des opérations de déneigement

Diminution de la consommation de carburant grâce à la réduction des arrêts et des redémarrages fréquents

Baisse des émissions de GES associées aux déplacements municipaux, générant des bénéfices économiques à moyen et long terme.