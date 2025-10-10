Deux signalements indiquant la présence d’hydrocarbures dans la rivière Saint-Jacques, à la hauteur du parc Radisson, ont été portés à l’attention des autorités le mercredi 8 octobre en après-midi.

C’est la présidente du groupe de la Vigile verte, Gina Philie, qui a signalé cette présence inquiétante, pour laquelle un représentant d’Urgence-Environnement a été dépêché sur les lieux pour faire enquête.

Vendredi après-midi, nous avons eu un retour d’un porte-parole du ministère de l’Environnement (MDDFP), Frédéric Fournier, qui a confirmé que «après vérification auprès de la Ville de Brossard, on a répertorié la présence d’une petite quantité d’hydrocarbures» dans un secteur situé à proximité de la piste cyclable et du pont du parc Radisson.

La source de cette contamination n’a cependant pas pu être identifiée, a-t-il précisé. Ces hydrocarbures se sont dirigés vers le fleuve et se sont probablement évaporés par la suite, a-t-il ajouté.