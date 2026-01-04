En décembre, la Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay, un organisme de bassins versants (OBV SCABRIC) à Sainte-Martine a reçu 48 470 $ dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales. Le soutien financier sera consacré à sensibiliser les décideurs locaux sur des approches de gestion durable des eaux pluviales.

Depuis 2024, l’OBV SCABRIC forme et outille les MRC de Roussillon et Jardins-de-Napierville, les villes de Sainte-Catherine et Saint-Constant ainsi que le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield et la Vigile verte à La Prairie, afin de recueillir l’eau de ruissellement et l’acheminer dans le sol jusqu’à la nappe phréatique. Une façon de faire : mettre en place «de petits bassins peu profonds et végétalisés, comme des jardins de pluie, sur de nombreuses propriétés», peut-on lire sur le site de l’OBV SCABRIC.

La subvention de près de 50 000 $ permettra à l’organisme de Sainte-Martine d’accompagner davantage d’acteurs locaux, explique la directrice générale de l’OBV SCABRIC Geneviève Audet.

Par ce concours, Wawanesa renforce la résilience de communautés canadiennes à risque de vivre une catastrophe naturelle en raison des changements climatiques, indique l’assureur dans un communiqué de presse. L’organisme de Sainte-Martine est le seul récipiendaire du programme au Québec. L’assureur a récompensé quatre autres organismes au Canada.