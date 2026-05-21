Pont Mercier : des entraves à prévoir cet été

Les autorités provinciale et fédérale profiteront de la période estivale pour effectuer des travaux au pont Honoré-Mercier. Une seule voie par direction sera accessible pendant les vacances de la construction, du 17 juillet au 3 août, ainsi que pendant 8 fins de semaine de la fin mai au mois d’août.

Dans la portion provinciale, le ministère des Transports et de la Mobilité durable effectuera des travaux de maintien. Des travaux d’asphaltage et sur la structure d’acier seront effectués sur la portion fédérale du pont.

Pendant le chantier du 17 juillet au 3 août, une interdiction de passage des camions lourds est prévue. Ils seront interdits dans le sens de l’achalandage, aux périodes de pointe. Mobilité Montréal informe que le financement de départs d’autobus de renfort d’exo est maintenu pendant les entraves pour régulariser le service.

Il est toujours question de reconstruction du pont Honoré-Mercier, mais ce projet est à l’étape de planification.

Échangeur Saint-Pierre

Des travaux de maintien sont aussi à l’agenda dans l’échangeur Saint-Pierre. Des fermetures de soir, de nuit et de fins de semaine auront lieu dans les bretelles de l’échangeur à compter du mois d’août.

Du côté de la ville de Châteauguay, le chantier de réaménagement des boulevards Saint-Francis et Industriel se poursuit. Le boulevard Industriel sera toujours à sens unique en direction du boulevard Saint-Jean-Baptiste.