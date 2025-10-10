La circulation se fera à contresens sur le pont Honoré-Mercier dès ce soir, vendredi 23 h, jusqu’à lundi 5 h. Une voie sera accessible dans chaque direction, informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sur son site.

Québec entreprendra des travaux de réparation d’éléments d’acier durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce, peut-on lire sur la page Facebook de la Ville de Mercier.

Les déplacements des automobilistes pourraient prendre davantage de temps en raison d’épisodes de congestion, prévient le MTMD sur son site. Une option : consulter Québec 511 avant de prendre la route.

Les travaux pourraient être plus longs que prévu, reportés ou annulés dépendamment des conditions météo ou advenant des contraintes techniques.

Du 19 au 22 septembre ainsi que les 27 et 28 septembre, le pont Honoré-Mercier était fermé en direction de Montréal pour des travaux de pavage dans la section gérée par la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain.