Un camion de l’entreprise JMV Environnement affairé à la collecte hebdomadaire a subi une lourde perte d’huile hydraulique utilisée pour le fonctionnement de ses équipements, plus tôt cette semaine à Candiac.

L’incident se serait produit peu le 15 juillet avant 8 h sur l’avenue Charlemagne. On évalue à environ 200 litres la quantité de liquide qui se seraient écoulés dans la rue, a confirmé le ministère de l’Environnement au Reflet.

Heureusement, Urgence Environnement s’est assuré que la compagnie mette rapidement en place les mesures de mitigation requises afin de contrôler la situation et de limiter les impacts du déversement. Les travaux de récupération ont été complétés le jour même par une entreprise spécialisée mandatée par le responsable du déversement, permettant la collecte de la totalité du produit déversé.

Les responsables ont rapidement procédé au nettoyage afin de préserver l’environnement.

(Photo : gracieuseté)

Pas d’incidence sur l’environnement

Ainsi, le déversement est demeuré confiné sur la chaussée et dans deux puisards du réseau d’égout pluvial. «Considérant les mesures de récupération mises en place rapidement, aucun risque pour la sécurité des humains n’est appréhendé. Aucun impact sur la faune et la flore n’a été observé», juge Ghizlane Behdaoui, conseillère en communications et porte-parole régionale du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.