Le secteur de La Prairie et des environs est sous le coup d’une alerte d’orages violents émis par Environnement Canada en ce samedi 20 juin. Des pluies abondantes ont déjà déferlé sur la région cet après-midi, forçant la fermeture de routes et le déploiement des équipes d’urgence sur le terrain.

C’est le cas notamment à Saint-Mathieu où le Service de sécurité incendie travaille à «assurer la sécurité des citoyens et limiter les impacts [des conditions météorologiques] sur le territoire», écrit la municipalité dans une communication partagée sur ses plateformes.

Par ailleurs, un incendie se serait déclaré dans une maison mobile à Saint-Mathieu peu après 16h. Le Reflet attend un retour du Service de sécurité incendie de Saint-Philippe/Saint-Mathieu à ce sujet.

Le rang Saint-Pierre et le chemin Principal sont fermés jusqu’à nouvel ordre à toute circulation à partir de la sortie de l’autoroute 15 Sud jusqu’au rang Saint-Édouard, indique de son côté la Régie intermunicipale de police Roussillon. Les services d’urgence ont procédé à cet endroit «à l’ouverture complète du fossé, réalisée afin de faciliter l’écoulement de l’eau et contribuer à la baisse du niveau d’eau», précise Saint-Mathieu.

Le rang Saint-Édouard est également fermé à toute circulation en raison d’un affaissement de la chaussée.

Les rues Bourdon, Bonneville, Marcel et Dulude ont également été inondées, confirme la municipalité.

«Les citoyens sinistrés qui nécessitent de l’aide ou du soutien sont invités à se rendre au Centre communautaire de Saint-Mathieu, où des ressources sont disponibles pour les accueillir», ajoute la police. Les personnes qui souhaitent s’y rendre, notamment pour y passer la nuit, peuvent apporter des effets personnels ainsi qu’un sac de couchage, au besoin, fait savoir Saint-Mathieu.

Un deuxième centre d’aide a été ouvert au Centre communautaire du secteur des maisons mobiles Cité Val-Boisé.

À Saint-Constant, le boulevard Monchamp, entre la rue Vincent et de l’Olivier, ainsi que le chemin Saint-François-Xavier, entre la limite de Saint-Mathieu et la montée Griffin, sont également fermés à la circulation en raison des inondations. La rue des Prémontrés et la rue de la Mairie, entre le boulevard Monchamp et de l’Amandier, sont aussi inaccessibles. La Ville demande à ses citoyens de limiter leur consommation d’eau jusqu’à nouvel ordre.

Les services d’urgence reçoivent présentement un volume d’appels exceptionnellement élevé, entraînent des délais dans les communications avec le 911. La police demande aux citoyens de réserver ce service aux situations nécessitant une intervention urgente.

Selon Environnement Canada, un risque d’orages violents est en vigueur pour ce soir. Des vents de 20 km/h avec des rafales à 40 sont attendus.

«Beaucoup de pluie en vue. Des averses et des orages se forment et se déplacent lentement sur un territoire situé des environs de Saint-Constant jusqu’à Napierville, Lacolle et Noyan. Le sol a une capacité réduite à absorber les précipitations. Les fortes pluies causeront probablement des crues soudaines et une visibilité très réduite», fait savoir Environnement Canada.

Plus de détails à venir.

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