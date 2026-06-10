Percutante campagne de sensibilisation à la sécurité routière à Delson

Delson veut freiner la vitesse dans les rues de ses quartiers. La Ville déploie donc une campagne de sensibilisation à la sécurité routière qui prend la forme de silhouette d’enfant à coller sur les bacs à ordure.

Ce visuel viendra rappeler lors des jours de collecte que les rues sont partagées avec des enfants.

Le slogan Parce que nos enfants n’ont pas de pare-chocs, ralentir, c’est protéger accompagne la campagne appuyée par la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La Ville souhaite encourager les conducteurs à ralentir et à adopter une conduite responsable et respectueuse.

Déjà, lors du lancement de la campagne le 5 juin sur la rue Delaware, l’effet visuel a incité à la réflexion.

«La présence d’un autocollant placé directement dans le champ de vision des conducteurs agit comme un puissant rappel : derrière chaque rue, chaque intersection, il y a des vies à protéger, à appuyer le maire Christian Ouellette. Ralentir peut faire toute la différence. »

En tout, 350 autocollants sont disponibles que ce soit à l’hôtel de ville, à la bibliothèque ou à La Jonction. Une preuve de résidence sera exigée aux citoyens.

Cette campagne qui débute va se prolonger jusqu’à l’automne. Un moment névralgique de l’année alors que les enfants, que ce soit durant l’été ou lors de la rentrée scolaire, sont plus actifs à l’extérieur, que ce soit à pied, à vélo, en trottinette ou tout autre engin qui facilitent leurs déplacements sur le réseau existant. En plus de sa propre campagne, Delson va déployer celle de l’Association des communicateurs municipaux du Québec, pensée pour être positive et inclusive.