Avec les 15 à 20 centimètres anticipées mercredi et jeudi dans la région, la prévention est de mise pour ceux et celles qui devront déneiger leurs entrées et balcons. L’Association des chiropraticiens du Québec propose 10 conseils pour éviter les blessures au dos.

« Les blessures les plus fréquentes que nous observons en clinique après une tempête de neige concernent le bas du dos, le cou et les épaules » explique Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l’Association des chiropraticiens du Québec.



10 conseils pour pelleter en santé :

Utilisez une pelle légère, ergonomique et adaptée à votre taille. Faites quelques exercices d’échauffement avant de débuter. Dégagez les accumulations en hauteur avant de vous attaquer à ce qu’il y a au sol Poussez la neige au lieu de la soulever lorsque c’est possible. Gardez votre dos droit et forcez en pliant les genoux pour pousser/soulever une pelletée de neige. Gardez la charge de la pelle près de vous afin d’éviter un étirement musculaire. Pivotez votre corps en entier pour déposer une pelletée afin d’éviter une torsion du tronc Privilégiez plusieurs pelletées légères plutôt qu’une seule très lourde. Prenez le temps de bouger correctement plutôt que d’aller trop vite pour finir plus rapidement. Sortez plusieurs fois pelleter lors d’une tempête plutôt que d’attendre qu’elle soit terminée. Visionnez nos astuces en vidéo :

Découvrez les conseils pratiques faciles à adopter dans la vidéo : Pelleter sans se blesser