Péage de la 30: fin de la gratuité pour les véhicules électriques

Les automobilistes qui circulent au volant d’une voiture électrique devront assumer des frais de passage au poste de péage de l’autoroute 30 à compter du 1er avril 2027.

L’entreprise A30 Express a en effet avisé les usagers concernés qu’à partir de cette date, les passages à péage effectués sur l’autoroute 30 avec leur transpondeur seront facturés selon la grille tarifaire en vigueur, comme pour tout autre usager.

Cette mesure découle du Budget 2025-2026 adopté par le gouvernement du Québec le 25 mars 2025, dans lequel celui-ci a confirmé que cette gratuité pour véhicules électriques prendra fin le 1er avril 2027.

Le gouvernement offrait la gratuité au péage de l’autoroute 30 depuis 2016 aux propriétaires de véhicules électriques (VÉ) munis d’un transpondeur. Cette mesure, instaurée à titre temporaire pour soutenir l’adoption des véhicules électriques, a été prolongée à plusieurs reprises.

Les propriétaires de véhicules électriques doivent prendre note que leur transpondeur demeure cependant actif et fonctionnel. Aucun remplacement n’est requis. Des précisions leur seront communiquées ultérieurement quant à la marche à suivre.

Rappelons que depuis le 28 février dernier, un passage au péage coûte 4,40$ pour une automobile. Auparavant, le tarif était de 4,60$. Pour un véhicule dit de catégorie 2, de 230 cm et plus, le montant exigé au passage est de 3,30$ par essieu.