Patrick Allaire-Daly : à un cheveu de la finale de 24 en 24

Le Delsonnien Patrick Allaire-Daly, propriétaire de Chez Julien et de L’Ours caverne culinaire, est passé bien près de remporter la cagnotte de 24 000$ de la compétition culinaire 24 en 24, diffusée à TVA.

Animée par Julie Bélanger et Chuck Hughes, le concept de cette téléréalité était le suivant : 24 chefs et 24 défis en 24 heures de cuisine avec à la clé, un grand prix de 24 000$. C’est un foie de veau avec sauce à la fraise acidulée qui aura finalement éteint les fourneaux d’Allaire-Daly, lui qui venait quand même de cuisiner durant vingt-trois heures et trente minutes d’affilée! «En regardant l’épisode à la télévision, j’ai moi aussi trouvé ça crève-coeur (d’être éliminé alors que j’étais si près de la finale), mais quand ça s’est passé, j’étais très bien et en paix avec cette décision», confie l’homme d’affaires. «Rendu au top quatre, ç’a allait se jouer sur bien peu de choses et de partir en même temps qu’un solide chef comme Hugo Saint-Jacques, ça me rendait fier.»

À ce stade de la compétition, le sort des participants s’est effectivement joué sur d’infimes détails. Le panel des juges composé de Samuel Sirois, Élise Tastet et Jean-Philippe Mattison avait bien peu de remontrances à faire aux quatre derniers finalistes : un petit manque de sauce ici, une saveur un peu trop prononcée là, mais rien pour crier au scandale.

Le duo Gilles Tolen et Guillaume Caron a bataillé pour la grande finale et c’est finalement le finaliste à la 14e saison des Chefs, Guillaume Caron, qui a remporté la palme de cette première édition de 24 en 24.

Unanimement, toutes les personnes ayant salué le parcours du Delsonnien sur les réseaux sociaux ont souligné son attitude positive et sa grande détermination. «Au début, j’étais vraiment stressé, mais une fois rendu au top 9 ou 8, j’étais tellement content de m’être rendu là que tout ce que je voulais faire, c’est avoir du fun. Je suis arrivé là avec un mindset de générosité et partage et tant mieux si c’est ce que les téléspectateurs ont reçu», conclut-il.

Gageons que le sommeil suivant ce marathon de cuisine a été plus que salvateur.