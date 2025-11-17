Billets de spectacles, nuitées à l’hôtel, départ de golf, menu des Fêtes, partie des Canadiens de Montréal, paniers-cadeaux, garde-robe neuve… Les enchères de Noël de Gravité au profit du Partage et de Moisson Sud-Ouest sont de retour pour une 7e édition avec près de 50 lots attrayants!

Depuis le lancement de ces enchères caritatives, plus de 25 000 $ ont déjà été amassés au cours des six premières éditions.

En Montérégie, la demande alimentaire ne ralentit pas. À l’approche des Fêtes, la solidarité locale se trouve donc plus que jamais mobilisée.

L’encan se déroule en ligne sur la plateforme Encan Pro : un catalogue impressionnant de lots variés — expériences exclusives, soirées-spectacles, cadeaux à offrir à ses proches ou à soi — est désormais disponible sur le site web de l’encan.

Chaque article représente une occasion unique de faire un geste concret : acquérir un objet ou une expérience tout en soutenant une cause essentielle. Les mises sont ouvertes jusqu’au 1er décembre ; les internautes sont invités à se connecter, à découvrir les lots et à poser leur mise avant la clôture de l’encan.

Au fil des années, l’événement a su tisser un réseau de partenaires généreux et d’entreprises locales engagées. Nous les remercions pour leur grande générosité.

Envie tout simplement de faire un don? Vous pouvez donner directement le montant d’argent de votre choix sur la plateforme en ligne des Enchères et votre don sera versé directement à Moisson Sud-Ouest ou au Partage pour les services d’aide alimentaire et de Paniers de Noël.

Faites vos mises! https://signaturepro.bid/encans/encheresnoelgravite/

Merci à nos donateurs

Château Vaudreuil, Traiteur Mélanie Lacasse, Resto-Bar St-Hubert Candiac, Distillerie 3 Lacs, Benny & Co., Ville de Sainte-Catherine, Salle Richard-Sauvageau, Pierre Hébert et Christine Morency, Étienne Marcoux, Valspec, NousTV Cogeco, Ariane Goyette et Héritage Saint-Bernard, Ville de Saint-Constant, Max 103, Strom Spa nordique, Hôtel Moco, Ville de Candiac, Golf St-Anicet, Braves de Valleyfield, Centre du sommeil Lalonde, LeMercier Valleyfield, Jeux Face 4, Barabas, Sauna flottant Valleyfield, Diageo, Miellerie St-Stan, Brûlerie Emma, Librairies Boyer, Femme ou Fille, Trivium.