La Municipalité de Saint-Mathieu offre l’abonnement gratuit à Partage Club à tous ses citoyens.

Une entente a été récemment conclue en ce sens avec la plateforme Partage Club, qui facilite le prêt de produits de toutes sortes entre citoyens. Le conseil municipal a approuvé l’entente en août.

En s’abonnant à la plateforme, les citoyens peuvent emprunter certains objets du quotidien et en rendre disponible pour l’emprunt à leur tour; une façon de limiter la surconsommation et de favoriser l’économie circulaire.

«C’est un beau plus pour notre communauté. Nous espérons une réponse positive de la part des citoyens, indique la Ville. C’est vraiment un pas dans la bonne direction pour l’environnement.»

La licence collective donne un accès à l’ensemble des citoyens, soit 2 400, pendant deux ans. Il en coûte 3500$ par an à Saint-Mathieu.

La Ville est actuellement à la recherche d’ambassadeurs qui sauront faire la promotion de l’application.

Partage Club a conclu de telles ententes avec plus de 50 villes au Québec, dont Candiac et Saint-Jean-sur-Richelieu.