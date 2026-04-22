Parc du Rhône : Un projet de plus de 3,5 M $ à La Prairie

Le conseil municipal a posé un jalon important lors de sa séance du 21 avril en adoptant une résolution visant la reconstruction du parc du Rhône, situé dans le secteur de La Clairière, en bordure de l’ancien terrain de golf. Ce projet représente un investissement total de 3 505 696 $, taxes incluses.

Aucune date précise n’a encore été fixée pour le début des travaux. Selon le maire, Frédéric Galantai, le chantier pourrait toutefois être lancé prochainement, possiblement avant le début de l’été, si les conditions le permettent.

Le projet prévoit plusieurs aménagements. Le sentier actuel sera déplacé afin de l’éloigner des cours arrière des résidences, puis élargi et asphalté. Une nouvelle zone de jeux sera aménagée avec des modules destinés aux enfants de 18 mois à 5 ans ainsi qu’à ceux de 5 à 12 ans. Une zone d’entraînement est également prévue.

Emplacement prévu du nouveau sentier. (Photo : Ville de La Prairie)

Parmi les autres installations envisagées figurent une halte vélo, un système d’éclairage solaire, ainsi que des espaces de repos. Des aménagements végétalisés seront intégrés afin de contribuer à la gestion des eaux pluviales.

«C’est un parc mieux pensé, plus sécuritaire et plus respectueux de son environnement et de son voisinage que nous mettons en place», affirme le maire de La Prairie sur ses réseaux sociaux.