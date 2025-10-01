Pour la parade de Noël de Delson, qui aura lieu le 6 décembre, la Ville propose aux citoyens de créer leur propre char allégorique, une nouveauté cette année.

Ainsi, les citoyens peuvent imaginer et concevoir leur propre char allégorique, et soumettre leur projet à la Ville. Celle-ci sélectionnera ensuite trois projets pour les intégrer au défilé.

«Les idées seront retenues en fonction de leur créativité, de leur originalité, de leur faisabilité ainsi que du respect des règles de sécurité», affirme la Ville.

Pour soumettre leur projet, les citoyens peuvent remplir un formulaire sur le site Web de la Ville jusqu’au 31 octobre. Ils peuvent également contacter le service des loisirs pour toute question par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 632-1050, poste 3100.

Un char allégorique peut être conçu à partir d’un véhicule existant — automobile, camion, tracteur, etc. — ou encore d’une remorque décorée pour l’occasion.

«La parade de Noël est l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année à Delson. En invitant les citoyens à créer leur propre char allégorique, nous voulons leur offrir l’occasion de s’approprier pleinement cet événement et d’y apporter leur touche personnelle», a déclaré le maire Christian Ouellette.