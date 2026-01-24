Pannes : plus de 3600 foyers touchés dans le Roussillon

Plus de 3609 adresses sont sans électricité depuis 17h en ce samedi soir glacial, dans la MRC de Roussillon. Selon Info-pannes d’Hydro-Québec, les villes touchées sont Saint-Constant et Sainte-Catherine, avec respectivement 2656 et 840 abonnés sans courant, vers 20h30. Des pannes sont aussi survenues à Kahnawake.

D’autres villes ont aussi été touchées, notamment Delson, dont une centaine d’adresse apparaissent à la liste des clients affectés par la panne.

Selon le site d’Hydro-Québec, un bris d’équipement est en cause.

Des villes ont mis en place des haltes-chaleur.

La Ville de Sainte-Catherine a ouvert le Centre municipal Aimé-Guérin, afin d’accueillir les citoyens sans électricité qui souhaitent se réchauffer.

À Delson, «nous vous invitons à venir vous réchauffer et à recharger vos appareils électronique à l’hôtel de ville (50, Sainte-Thérèse). Nous sommes exceptionnellement ouverts pour vous accommoder», écrit la Ville sur sa page Facebook.

Les Peacekeepers de Kahnawake ont informé sur leur page Facebook que le bâtiment des Services communautaires KSCS était aussi ouvert pour recevoir les citoyens.