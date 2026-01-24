Pannes : le Centre municipal ouvert toute la nuit à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant a ouvert son Centre municipal du boul. Wilfrid-Lamarche à 21h, et ce, pour toute la nuit afin d’offrir l’hébergement à ses citoyens sans électricité depuis le début de la soirée, ce 24 janvier. Encore près de 1700 foyers étaient sans électricité, vers 23h15.

«Ce site de dépannage est destiné aux personnes toujours touchées par les interruptions de service. Hydro-Québec a retiré l’heure de rétablissement, ce qui laisse croire que les pannes pourraient se prolonger», affirme-t-elle sur sa page Facebook.

Au Centre municipal, des collations et breuvages chauds sont offerts. Des lits, oreillers et couvertures sont disponibles. Il est aussi possible de charger ses appareils électroniques.

Les animaux domestiques sont acceptés, «si nécessaire». Ils doivent être en laisse ou en cage.

Il est recommandé d’apporter ses biens essentiels, médication, produits d’hygiène de base et divertissement pour les enfants.

Peu après 23h, la Ville de Delson a fermé le centre d’urgence à l’hôtel de ville, alors que l’ensemble des pannes sur son territoire se sont résorbées.

«Les quelques personnes encore affectées ont été personnellement contactées et elles sont en sécurité», assure la Ville. À 23h20, 25 adresses étaient sans électricité.

À Sainte-Catherine, le Centre municipal Aimé-Guérin a fermé ses portes à 23h. Selon Hydro-Québec, 900 foyers y sont affectés par les pannes.