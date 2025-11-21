Châteauguay, le 19 novembre 2025

À l’attention de Mme Marie-Belle Gendron

Députée de Châteauguay

Coalition Avenir Québec

Madame la Députée,

Veuillez prendre connaissance de cette lettre cosignée par plusieurs médecins de l’Hôpital Anna-Laberge.

C’est avec grande déception que nous avons constaté votre position en faveur du projet de loi 2, adopté sous bâillon lors d’une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Nous sommes déçus du vote favorable, malgré les nombreux avertissements émis quant aux conséquences dévastatrices des éléments de cette loi pour le système de santé, pour les soignants et pour les patients du Québec.

Nous sommes cependant conscients que la situation dans laquelle le vote a eu lieu n’était pas propice à prendre une décision éclairée, comme votre ex-collègue Mme Isabelle Poulet en a fait mention lors de sa prise de parole à l’Assemblée nationale le 13 novembre dernier. Avec les évènements survenus depuis le vote sous bâillon et les prises de parole de différents acteurs, nous espérons que la portée réelle de cette loi et les impacts négatifs qu’elle aura sur le système de santé vous est plus concrète.

Nous comprenons que la loi est complexe et que la perspective gouvernementale diffère de celle des soignants. Lors de votre assermentation, vous vous êtes engagée à être loyale envers le peuple du Québec et que vous alliez exercer vos fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec. Continuer à appuyer cette loi, face à la demande unanime de tous les acteurs du système de santé de suspendre la Loi 2 nous semble être en conflit avec votre serment de député.

La Loi 2 est décriée par de nombreux acteurs du milieu : le Collège des Médecins du Québec, principal organisme de protection de la qualité des soins au Québec, craint l’impact sur la qualité des soins; le Barreau du Québec nomme le risque de dérive autoritaire lié, entre autres, au précédent créé par les articles limitant les droits citoyens des articles de la Loi 2; le Conseil de la protection des malades a nommé l’impact négatif que la Loi 2 aurait sur les patients; la Directrice Médicale et des Services professionnels (DMSP) de votre circonscription a dénoncé cette loi, citant les impacts actuellement observables dans le réseau et invitant la suspension de la loi afin de restaurer le climat de confiance, respect et collaboration nécessaire au développement de solutions.

La profession est maintenant majoritairement féminine et continuera à se féminiser dans les années à venir; l’impact de la loi risque d’effriter davantage le système de santé déjà fragile en ayant un impact démesuré sur les femmes médecins.

La Loi 2 comporte des dispositions contraires à la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu’aux principes fondamentaux de protection des Québécois – protection à laquelle nous avons droit comme médecins et comme citoyens québécois. Soutenir de telles lois liberticides est inacceptable.

La Loi 2 contribue activement à la démotivation et à la détérioration du climat de travail au sein du réseau de la santé, notamment dans notre hôpital, mettant ainsi en péril la santé psychologique des travailleurs et la qualité des soins offerts à la population, contrevenant ainsi à la Loi 27, entrée en vigueur le 6 octobre 2025, qui modernise le régime de santé et de sécurité du travail et oblige les employeurs à prévenir les risques psychosociaux.

La Loi 2 contribue à une crise de confiance des médecins – qui soignent jour après jour la population de votre circonscription – envers le gouvernement dont vous faites partie.

C’est dans cette optique que nous, médecins de l’Hôpital Anna-Laberge, vous demandons officiellement de revoir votre position en lien avec le soutien de la Loi 2, à titre de Députée de Châteauguay. Continuer à soutenir la mise en action d’une telle loi est incompatible avec l’accès à des soins de qualité et ne sert aucunement les intérêts des citoyens que vous représentez. Nous vous encourageons à venir discuter avec nous afin que nous puissions vous exposer les impacts que la Loi 2 aura localement sur notre milieu de soins et, par le fait même, sur la réduction de la qualité des soins disponibles pour les citoyens de votre circonscription.

Veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression de notre profonde inquiétude et de nos salutations distinguées.

Dre Wassyla Aoune Seghir, omnipraticienne en obstétrique

Dre Amélie Beauchamp, chirurgienne générale

Dre Geneviève Beaudin, urgentologue

Dre Andréanne Beaudry, médecin d’urgence

Dr Frédéric Bédard Dallaire, radiologiste

Dr Christophe Bélair, interniste

Dre Laurence Bélanger, obstétricienne-gynécologue Dre Mounia Belefqih, omnipraticienne hospitaliste Dre Lina Zahra Benamira, chirurgienne ORL

Dre Gwenaelle Bidet, omnipraticienne en périnatalité

Dre Marie-Hélène Biron, médecin d’urgence

Dr Guillaume Bissonnette, chirurgien orthopédiste

Dre Isabelle Boivin, pédopsychiatre

Dre Sonia Bourrellis, interniste et cheffe adjointe du département de médecine spécialisée

Dre Isabelle Bouthillier, interniste



Dre Alison Brebner, omnipraticienne hospitaliste

Dre Stéphanie Chénier, radiologiste

Dre Geneviève Chouinard, dermatologue

Dre Valérie Clermont, omnipraticienne en obstétrique et hospitaliste

Dre Christelle Combes, psychiatre

Dr Philippe Côté, psychiatre

Dre Julie Coulombe, omnipraticienne hospitaliste

Dr Benjamin Dahan, neurologue

Dr Antoine Daher, anesthésiste

Dre Giselle Daher, anesthésiste et cheffe adjointe du département d’anesthésiologie

Dr Todd Davidyock, pneumologue

Dre Laurence Desbiens, omnipraticienne hospitaliste

Dre Gabrielle Deslauriers, omnipraticienne en périnatalité

Dr Amos Dorcély, omnipraticien hospitaliste Dr Maxime Douziech, radiologiste



Dre Laurence Dubuc, gériatre

Dre Karine Dunn-Sigouin, omnipraticienne en obstétrique Dre Dominique Dupuis, néphrologue et cheffe adjointe du département de médecine spécialisée

Dre Geneviève Faucher, hémato-oncologue

Dr Christian Ferremi, ophtalmologiste et chef de service en ophtalmologie

Dr Charles Fortin, interniste

Dre Julie Fournier, anesthésiste

Dre France Fréchette, médecin d’urgence et cheffe adjointe du département de médecine d’urgence

Dr Jonathan Frigault, chirurgien général, chef de service en chirurgie générale et chef adjoint du département de chirurgie

Dre Ghislaine Gamache, interniste

Dre Runye Gan, interniste

Dr Maxime Gaudreault, chirurgien orthopédiste

Dre Andréa Gauvreau, interniste

Dre Audrey Gibeault, urgentologue

Dre Audrée Gilbert-Nadeau, interniste

Dr Nikolas Gobeil, cardiologue-intensiviste Dr Laurent Gosselin-Arcouet, interniste Dre Nathalie Granger, interniste

Dr Alonso Gutierrez Salazar, urgentologue

Dr Andrew Gyopar, chirurgien général

Dre Fatiha Henni, microbiologiste-infectiologue et cheffe de service clinique et du laboratoire de microbiologie-infectiologie

Dr Pedro Herrera, médecin d’urgence

Dre Lara Hokayem, anesthésiste

Dre Najlaa Houssaini, omnipraticienne en obstétrique Dre Sabriella Jacquet, néphrologue et cheffe de service en néphrologie

Dre Siwen Jin, omnipraticienne hospitaliste

Dr Jérôme-Olivier Jutras, omnipraticien hospitaliste Dre Natacha Kardous, omnipraticienne hospitaliste Dr Olivier Lacoste-Lebuis, urgentologue

Dre Marie-Pier Lamarre-Séguin, omnipraticienne hospitaliste

Dre Cynthia Landry, médecin d’urgence

Dr Hubert Landry, ophtalmologiste



Dr Julien Lambert, omnipraticien hospitaliste Dre Audrey Langelier-Parent, psychiatre Dre Chloé Langlois-Pelletier, pédiatre

Dre Caroline Lavoie, obstétricienne-gynécologue Dre Camille Leblond-Lambert, omnipraticienne hospitaliste

Dre Lilian Lee, chirurgienne générale

Dre Tracy Lefebvre, omnipraticienne en obstétrique Dre Éliane Légaré, omnipraticienne hospitaliste Dre Michèle Lemay, omnipraticienne hospitaliste Dre Anne Le-Ngoc, interniste

Dr Mathieu Lenis, chirurgien buccal et maxillo-facial

Dr Félix Le-Phat-Ho, omnipraticien hospitaliste

Dr Etienne Leroux Groleau, hémato-oncologue Dre Anne-Marie Lessard, radiologiste et cheffe de département en imagerie médicale

Dr Simon Lessard, gastro-entérologue

Dr Christian Lévesque, chirurgien général

Dr Ang Li, chirurgien orthopédiste

Dr Mike Li, chirurgien orthopédiste

Dr François Loiselle, obstétricien-gynécologue

Dre Elsa Maciagowski, dermatologue et cheffe de service en dermatologie

Dre Maya Marc, pédiatre et cheffe de département de pédiatrie

Dre Hélène Marcaurelle, psychiatre

Dre Céline Marchand, médecin d’urgence

Dre Olivia Marra, obstétricienne-gynécologue

Dr Imad Matta, urologue et chef de service d’urologie

Dre Catherine Matte, néphrologue

Dr Pierre McCabe, interniste

Dr Edward Milovan, psychiatre

Dr Nicolas Mottier, chirurgien plasticien et chef de service en plastie

Dre Sarah Nadeau Marchand, hémato-oncologue

Dr Cong Du Nguyen, gastro-entérologue

Dr Olivier Normandin, médecin d’urgence

Dre Dominika Nowakowska, cardiologue et cheffe de service en cardiologie

Dr Pier-Luc Ouellet, interniste

Dr Maxime Paquin, allergologue immunologue



Dr Philippe Paradis, omnipraticien hospitaliste

Dr Jean-Philippe Parent, omnipraticien hospitaliste en soins palliatifs

Dre Julie Parenteau, cardiologue

Dre Andréanne Pinault-Reid, obstétricienne-gynécologue

Dre Marie-Pier Pinault-Reid, gériatre

Dr Hernan Porras, pédiatre

Dre Sarah Power, omnipraticienne hospitaliste

Dr Zakhar Prylutskyy, anesthésiste

Dre Chrysanthi Psyharis, médecin d’urgence Dre Marie-Pierre Renaud, gastro-entérologue Dre Émilie Renaud-Charest, médecin d’urgence Dre Claudie Roger, omnipraticienne hospitaliste Dre Rose-Marie Rouleau, hémato-oncologue Dr Mohamad Salameh, urologue

Dre Miguelle Sanchez, microbiologiste-infectiologue Dre Svitlana Savchenko, omnipraticienne hospitaliste Dr Philippe Smith, omnipraticien hospitaliste et chef de département de médecine générale

Dr Fo An Song, urgentologue



Dr Marc-Olivier St-Aubin, pédiatre

Dre Catherine St-Cyr, omnipraticienne en obstétrique et hospitaliste

Dr Alexandre Szusterman, psychiatre

Dre Melissa Taguemout, médecin d’urgence Dre Josée Tardif, obstétricienne-gynécologue Dre Caroline Têtu, psychiatre

Dre Christine Thanh, urgentologue

Dre Zoé Tremblay, urgentologue

Dr Étienne Trudeau-Rivest, chirurgien orthopédiste

Dre Elizabeth Veljanova, psychiatre

Dre Anne-Éricka Vermette-Marcotte, urgentologue

Dre Gabrielle Voisine, urgentologue

Dre Marie-Hélène Wagner, psychiatre

Dr Amine Yahia-Cherif, omnipraticien en gériatrie

Dr Fady Yammine, chirurgien ORL et cervico-facial et chef de service en ORL

Dre Ariane Yechuron, microbiologiste-infectiologue

Dr Marouane Zakani, cardiologue

