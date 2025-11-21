Châteauguay, le 19 novembre 2025
À l’attention de Mme Marie-Belle Gendron
Députée de Châteauguay
Coalition Avenir Québec
Madame la Députée,
Veuillez prendre connaissance de cette lettre cosignée par plusieurs médecins de l’Hôpital Anna-Laberge.
C’est avec grande déception que nous avons constaté votre position en faveur du projet de loi 2, adopté sous bâillon lors d’une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Nous sommes déçus du vote favorable, malgré les nombreux avertissements émis quant aux conséquences dévastatrices des éléments de cette loi pour le système de santé, pour les soignants et pour les patients du Québec.
Nous sommes cependant conscients que la situation dans laquelle le vote a eu lieu n’était pas propice à prendre une décision éclairée, comme votre ex-collègue Mme Isabelle Poulet en a fait mention lors de sa prise de parole à l’Assemblée nationale le 13 novembre dernier. Avec les évènements survenus depuis le vote sous bâillon et les prises de parole de différents acteurs, nous espérons que la portée réelle de cette loi et les impacts négatifs qu’elle aura sur le système de santé vous est plus concrète.
Nous comprenons que la loi est complexe et que la perspective gouvernementale diffère de celle des soignants. Lors de votre assermentation, vous vous êtes engagée à être loyale envers le peuple du Québec et que vous alliez exercer vos fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec. Continuer à appuyer cette loi, face à la demande unanime de tous les acteurs du système de santé de suspendre la Loi 2 nous semble être en conflit avec votre serment de député.
- La Loi 2 est décriée par de nombreux acteurs du milieu : le Collège des Médecins du Québec, principal organisme de protection de la qualité des soins au Québec, craint l’impact sur la qualité des soins; le Barreau du Québec nomme le risque de dérive autoritaire lié, entre autres, au précédent créé par les articles limitant les droits citoyens des articles de la Loi 2; le Conseil de la protection des malades a nommé l’impact négatif que la Loi 2 aurait sur les patients; la Directrice Médicale et des Services professionnels (DMSP) de votre circonscription a dénoncé cette loi, citant les impacts actuellement observables dans le réseau et invitant la suspension de la loi afin de restaurer le climat de confiance, respect et collaboration nécessaire au développement de solutions.
- La profession est maintenant majoritairement féminine et continuera à se féminiser dans les années à venir; l’impact de la loi risque d’effriter davantage le système de santé déjà fragile en ayant un impact démesuré sur les femmes médecins.
- La Loi 2 comporte des dispositions contraires à la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu’aux principes fondamentaux de protection des Québécois – protection à laquelle nous avons droit comme médecins et comme citoyens québécois. Soutenir de telles lois liberticides est inacceptable.
- La Loi 2 contribue activement à la démotivation et à la détérioration du climat de travail au sein du réseau de la santé, notamment dans notre hôpital, mettant ainsi en péril la santé psychologique des travailleurs et la qualité des soins offerts à la population, contrevenant ainsi à la Loi 27, entrée en vigueur le 6 octobre 2025, qui modernise le régime de santé et de sécurité du travail et oblige les employeurs à prévenir les risques psychosociaux.
- La Loi 2 contribue à une crise de confiance des médecins – qui soignent jour après jour la population de votre circonscription – envers le gouvernement dont vous faites partie.
C’est dans cette optique que nous, médecins de l’Hôpital Anna-Laberge, vous demandons officiellement de revoir votre position en lien avec le soutien de la Loi 2, à titre de Députée de Châteauguay. Continuer à soutenir la mise en action d’une telle loi est incompatible avec l’accès à des soins de qualité et ne sert aucunement les intérêts des citoyens que vous représentez. Nous vous encourageons à venir discuter avec nous afin que nous puissions vous exposer les impacts que la Loi 2 aura localement sur notre milieu de soins et, par le fait même, sur la réduction de la qualité des soins disponibles pour les citoyens de votre circonscription.
Veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression de notre profonde inquiétude et de nos salutations distinguées.
Dre Wassyla Aoune Seghir, omnipraticienne en obstétrique
Dre Amélie Beauchamp, chirurgienne générale
Dre Geneviève Beaudin, urgentologue
Dre Andréanne Beaudry, médecin d’urgence
Dr Frédéric Bédard Dallaire, radiologiste
Dr Christophe Bélair, interniste
Dre Laurence Bélanger, obstétricienne-gynécologue Dre Mounia Belefqih, omnipraticienne hospitaliste Dre Lina Zahra Benamira, chirurgienne ORL
Dre Gwenaelle Bidet, omnipraticienne en périnatalité
Dre Marie-Hélène Biron, médecin d’urgence
Dr Guillaume Bissonnette, chirurgien orthopédiste
Dre Isabelle Boivin, pédopsychiatre
Dre Sonia Bourrellis, interniste et cheffe adjointe du département de médecine spécialisée
Dre Isabelle Bouthillier, interniste
Dre Alison Brebner, omnipraticienne hospitaliste
Dre Stéphanie Chénier, radiologiste
Dre Geneviève Chouinard, dermatologue
Dre Valérie Clermont, omnipraticienne en obstétrique et hospitaliste
Dre Christelle Combes, psychiatre
Dr Philippe Côté, psychiatre
Dre Julie Coulombe, omnipraticienne hospitaliste
Dr Benjamin Dahan, neurologue
Dr Antoine Daher, anesthésiste
Dre Giselle Daher, anesthésiste et cheffe adjointe du département d’anesthésiologie
Dr Todd Davidyock, pneumologue
Dre Laurence Desbiens, omnipraticienne hospitaliste
Dre Gabrielle Deslauriers, omnipraticienne en périnatalité
Dr Amos Dorcély, omnipraticien hospitaliste Dr Maxime Douziech, radiologiste
Dre Laurence Dubuc, gériatre
Dre Karine Dunn-Sigouin, omnipraticienne en obstétrique Dre Dominique Dupuis, néphrologue et cheffe adjointe du département de médecine spécialisée
Dre Geneviève Faucher, hémato-oncologue
Dr Christian Ferremi, ophtalmologiste et chef de service en ophtalmologie
Dr Charles Fortin, interniste
Dre Julie Fournier, anesthésiste
Dre France Fréchette, médecin d’urgence et cheffe adjointe du département de médecine d’urgence
Dr Jonathan Frigault, chirurgien général, chef de service en chirurgie générale et chef adjoint du département de chirurgie
Dre Ghislaine Gamache, interniste
Dre Runye Gan, interniste
Dr Maxime Gaudreault, chirurgien orthopédiste
Dre Andréa Gauvreau, interniste
Dre Audrey Gibeault, urgentologue
Dre Audrée Gilbert-Nadeau, interniste
Dr Nikolas Gobeil, cardiologue-intensiviste Dr Laurent Gosselin-Arcouet, interniste Dre Nathalie Granger, interniste
Dr Alonso Gutierrez Salazar, urgentologue
Dr Andrew Gyopar, chirurgien général
Dre Fatiha Henni, microbiologiste-infectiologue et cheffe de service clinique et du laboratoire de microbiologie-infectiologie
Dr Pedro Herrera, médecin d’urgence
Dre Lara Hokayem, anesthésiste
Dre Najlaa Houssaini, omnipraticienne en obstétrique Dre Sabriella Jacquet, néphrologue et cheffe de service en néphrologie
Dre Siwen Jin, omnipraticienne hospitaliste
Dr Jérôme-Olivier Jutras, omnipraticien hospitaliste Dre Natacha Kardous, omnipraticienne hospitaliste Dr Olivier Lacoste-Lebuis, urgentologue
Dre Marie-Pier Lamarre-Séguin, omnipraticienne hospitaliste
Dre Cynthia Landry, médecin d’urgence
Dr Hubert Landry, ophtalmologiste
Dr Julien Lambert, omnipraticien hospitaliste Dre Audrey Langelier-Parent, psychiatre Dre Chloé Langlois-Pelletier, pédiatre
Dre Caroline Lavoie, obstétricienne-gynécologue Dre Camille Leblond-Lambert, omnipraticienne hospitaliste
Dre Lilian Lee, chirurgienne générale
Dre Tracy Lefebvre, omnipraticienne en obstétrique Dre Éliane Légaré, omnipraticienne hospitaliste Dre Michèle Lemay, omnipraticienne hospitaliste Dre Anne Le-Ngoc, interniste
Dr Mathieu Lenis, chirurgien buccal et maxillo-facial
Dr Félix Le-Phat-Ho, omnipraticien hospitaliste
Dr Etienne Leroux Groleau, hémato-oncologue Dre Anne-Marie Lessard, radiologiste et cheffe de département en imagerie médicale
Dr Simon Lessard, gastro-entérologue
Dr Christian Lévesque, chirurgien général
Dr Ang Li, chirurgien orthopédiste
Dr Mike Li, chirurgien orthopédiste
Dr François Loiselle, obstétricien-gynécologue
Dre Elsa Maciagowski, dermatologue et cheffe de service en dermatologie
Dre Maya Marc, pédiatre et cheffe de département de pédiatrie
Dre Hélène Marcaurelle, psychiatre
Dre Céline Marchand, médecin d’urgence
Dre Olivia Marra, obstétricienne-gynécologue
Dr Imad Matta, urologue et chef de service d’urologie
Dre Catherine Matte, néphrologue
Dr Pierre McCabe, interniste
Dr Edward Milovan, psychiatre
Dr Nicolas Mottier, chirurgien plasticien et chef de service en plastie
Dre Sarah Nadeau Marchand, hémato-oncologue
Dr Cong Du Nguyen, gastro-entérologue
Dr Olivier Normandin, médecin d’urgence
Dre Dominika Nowakowska, cardiologue et cheffe de service en cardiologie
Dr Pier-Luc Ouellet, interniste
Dr Maxime Paquin, allergologue immunologue
Dr Philippe Paradis, omnipraticien hospitaliste
Dr Jean-Philippe Parent, omnipraticien hospitaliste en soins palliatifs
Dre Julie Parenteau, cardiologue
Dre Andréanne Pinault-Reid, obstétricienne-gynécologue
Dre Marie-Pier Pinault-Reid, gériatre
Dr Hernan Porras, pédiatre
Dre Sarah Power, omnipraticienne hospitaliste
Dr Zakhar Prylutskyy, anesthésiste
Dre Chrysanthi Psyharis, médecin d’urgence Dre Marie-Pierre Renaud, gastro-entérologue Dre Émilie Renaud-Charest, médecin d’urgence Dre Claudie Roger, omnipraticienne hospitaliste Dre Rose-Marie Rouleau, hémato-oncologue Dr Mohamad Salameh, urologue
Dre Miguelle Sanchez, microbiologiste-infectiologue Dre Svitlana Savchenko, omnipraticienne hospitaliste Dr Philippe Smith, omnipraticien hospitaliste et chef de département de médecine générale
Dr Fo An Song, urgentologue
Dr Marc-Olivier St-Aubin, pédiatre
Dre Catherine St-Cyr, omnipraticienne en obstétrique et hospitaliste
Dr Alexandre Szusterman, psychiatre
Dre Melissa Taguemout, médecin d’urgence Dre Josée Tardif, obstétricienne-gynécologue Dre Caroline Têtu, psychiatre
Dre Christine Thanh, urgentologue
Dre Zoé Tremblay, urgentologue
Dr Étienne Trudeau-Rivest, chirurgien orthopédiste
Dre Elizabeth Veljanova, psychiatre
Dre Anne-Éricka Vermette-Marcotte, urgentologue
Dre Gabrielle Voisine, urgentologue
Dre Marie-Hélène Wagner, psychiatre
Dr Amine Yahia-Cherif, omnipraticien en gériatrie
Dr Fady Yammine, chirurgien ORL et cervico-facial et chef de service en ORL
Dre Ariane Yechuron, microbiologiste-infectiologue
Dr Marouane Zakani, cardiologue