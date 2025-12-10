Autrices principales : Sandrine Ricci (UQAM), résidente de Longueuil, et Carole Boulebsol (UQO), chercheuses spécialisées en violence sexuelle
La campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui s’est terminée le 6 décembre dernier par la commémoration de la tragédie de Polytechnique Montréal, a été une occasion de marteler le message suivant : soutenons les victimes.
Soutenir, oui, mais avec quels moyens? Si l’on se fie à la situation du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Longueuil, la réponse est avec de maigres fonds de tiroirs…
Le CALACS Longueuil a lancé un signal d’alarme cet automne à l’occasion d’une manifestation devant les bureaux de la députée de Marie-Victorin Shirley Dorismond. Il ne reçoit que 98 000 $ par année pour desservir une population d’environ 273 000 femmes et adolescentes de 14 ans et plus. Pour assurer sa mission, l’organisme aurait besoin d’au moins 450 000 $ annuellement.
Ce manque de moyens engendre des conséquences lourdes : intervenantes débordées, heures d’ouverture réduites, services fragilisés et 64 survivantes inscrites sur des listes d’attente depuis presque 11 mois… après avoir trouvé le courage de briser le silence. On leur tend la main pour les abandonner ensuite. C’est aberrant.
En 2020, le rapport Rebâtir la confiance, produit par un comité mandaté par le gouvernement, constatait déjà un manque de services et, dans certaines régions, une absence pure et simple de CALACS, qui jouent pourtant un rôle essentiel au Québec depuis 1970 : soutien psychosocial, accompagnement judiciaire, défense des droits, prévention et contribution à l’avancement des connaissances scientifiques. Leur existence est un pilier de la lutte contre la violence sexuelle, construit à force de mobilisation féministe.
C’est justement pour répondre à cette lacune structurelle que le CALACS Longueuil a enfin été créé en 2022, grâce au travail acharné de militantes et de bénévoles. Or, seulement 4 ans plus tard, selon ses responsables, le CALACS devra fermer ses portes s’il ne reçoit pas de nouveau financement d’ici le 31 mars 2026.
Les bottines doivent suivre les babines
Depuis quelques années, le ministre Simon Jolin-Barrette se présente comme un défenseur des victimes de violence sexuelle. En 2017, en plein #MeToo/#Moiaussi, alors porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de justice, il déclarait :
« La CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. […] La société est là pour vous soutenir. […] J’encourage les victimes à demander du support aux CALACS. »
(Point de presse, 19 octobre 2017)
Le message était clair : dénoncer est important et les CALACS sont essentiels. Mais encourager les victimes à porter plainte tout en laissant mourir les organismes censés les soutenir, c’est une incohérence politique majeure.Encore plus troublant : inviter les victimes à se tourner vers un CALACS au seuil du bris de service revient à leur tendre une main vide. Quand les moyens ne suivent pas, les promesses deviennent des mensonges et le cynisme, la norme.
Le modèle du Programme de soutien aux organismes communautaires du Québec (PSOC), fondé sur l’« ancienneté » des organismes, place les CALACS récents tout en bas de l’échelle de ce financement public, même lorsqu’ils répondent à un besoin urgent.
L’existence du CALACS Longueuil est menacée par ce système inéquitable, incompatible avec l’ambition de mieux soutenir, défendre et informer les femmes victimes.
Nous interpellons donc à nouveau la députée, Shirley Dorismond, et le gouvernement de la CAQ afin qu’ils soient cohérents avec leur propre discours : pour que toutes les femmes et adolescentes desservies par le CALACS Longueuil reçoivent le soutien qu’elles méritent, le gouvernement doit substantiellement augmenter le financement et respecter les recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Il doit permettre des conditions de travail décentes aux intervenantes de première ligne et reconnaitre la valeur, l’expertise et le rôle du travail qu’elles accomplissent.
Ne pas agir, ce serait renoncer à construire un Québec où la violence sexuelle est réellement combattue.
Les signataires:
|Sandrine Ricci
|Enseignante chercheuse (UQAM, UdeM) et résidente de Longueuil
|Carole Boulebsol
|Professeure (UQO)
|Catherine Rousseau
|Professeure (Université Laval)
|Suzanne Zaccour
|Chercheuse
