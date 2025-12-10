Autrices principales : Sandrine Ricci (UQAM), résidente de Longueuil, et Carole Boulebsol (UQO), chercheuses spécialisées en violence sexuelle

La campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui s’est terminée le 6 décembre dernier par la commémoration de la tragédie de Polytechnique Montréal, a été une occasion de marteler le message suivant : soutenons les victimes.

Soutenir, oui, mais avec quels moyens? Si l’on se fie à la situation du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Longueuil, la réponse est avec de maigres fonds de tiroirs…

Le CALACS Longueuil a lancé un signal d’alarme cet automne à l’occasion d’une manifestation devant les bureaux de la députée de Marie-Victorin Shirley Dorismond. Il ne reçoit que 98 000 $ par année pour desservir une population d’environ 273 000 femmes et adolescentes de 14 ans et plus. Pour assurer sa mission, l’organisme aurait besoin d’au moins 450 000 $ annuellement.

Ce manque de moyens engendre des conséquences lourdes : intervenantes débordées, heures d’ouverture réduites, services fragilisés et 64 survivantes inscrites sur des listes d’attente depuis presque 11 mois… après avoir trouvé le courage de briser le silence. On leur tend la main pour les abandonner ensuite. C’est aberrant.

En 2020, le rapport Rebâtir la confiance, produit par un comité mandaté par le gouvernement, constatait déjà un manque de services et, dans certaines régions, une absence pure et simple de CALACS, qui jouent pourtant un rôle essentiel au Québec depuis 1970 : soutien psychosocial, accompagnement judiciaire, défense des droits, prévention et contribution à l’avancement des connaissances scientifiques. Leur existence est un pilier de la lutte contre la violence sexuelle, construit à force de mobilisation féministe.

C’est justement pour répondre à cette lacune structurelle que le CALACS Longueuil a enfin été créé en 2022, grâce au travail acharné de militantes et de bénévoles. Or, seulement 4 ans plus tard, selon ses responsables, le CALACS devra fermer ses portes s’il ne reçoit pas de nouveau financement d’ici le 31 mars 2026.

Les bottines doivent suivre les babines

Depuis quelques années, le ministre Simon Jolin-Barrette se présente comme un défenseur des victimes de violence sexuelle. En 2017, en plein #MeToo/#Moiaussi, alors porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de justice, il déclarait :

« La CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. […] La société est là pour vous soutenir. […] J’encourage les victimes à demander du support aux CALACS. »
 (Point de presse, 19 octobre 2017)

Le message était clair : dénoncer est important et les CALACS sont essentiels. Mais encourager les victimes à porter plainte tout en laissant mourir les organismes censés les soutenir, c’est une incohérence politique majeure.Encore plus troublant : inviter les victimes à se tourner vers un CALACS au seuil du bris de service revient à leur tendre une main vide. Quand les moyens ne suivent pas, les promesses deviennent des mensonges et le cynisme, la norme.

Le modèle du Programme de soutien aux organismes communautaires du Québec (PSOC), fondé sur l’« ancienneté » des organismes, place les CALACS récents tout en bas de l’échelle de ce financement public, même lorsqu’ils répondent à un besoin urgent.

L’existence du CALACS Longueuil est menacée par ce système inéquitable, incompatible avec l’ambition de mieux soutenir, défendre et informer les femmes victimes.

Nous interpellons donc à nouveau la députée, Shirley Dorismond, et le gouvernement de la CAQ afin qu’ils soient cohérents avec leur propre discours : pour que toutes les femmes et adolescentes desservies par le CALACS Longueuil reçoivent le soutien qu’elles méritent, le gouvernement doit substantiellement augmenter le financement et respecter les recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Il doit permettre des conditions de travail décentes aux intervenantes de première ligne et reconnaitre la valeur, l’expertise et le rôle du travail qu’elles accomplissent.

Ne pas agir, ce serait renoncer à construire un Québec où la violence sexuelle est réellement combattue.

Les signataires:

Sandrine RicciEnseignante chercheuse (UQAM, UdeM) et résidente de Longueuil
Carole BoulebsolProfesseure (UQO)
Catherine RousseauProfesseure (Université Laval)
Suzanne ZaccourChercheuse
Karine BarilProfesseure (UQO)
Ksenia BurobinaDoctorante (UdeM)
Mélanie LemayCofondatrice de Québec contre les violences sexuelles
Sophie Tétrault-MartelIntervenante communautaire au Centre des femmes de Longueuil
Catherine Meek-BouchardCoordonnatrice de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (UQAM)
Marie-France GoyerChargée de cours (UQAM, Université de Montréal) et coordonnatrice de recherche à la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur
Geneviève PagéProfesseure, UQAM
Valérie BlancProfesseure, Cégep Édouard-Montpetit
Rébecca BeauvaisChargée de cours, UQAM
Martine DelvauxProfesseure, UQAM
Océane CorbinDoctorante
Alexis Fortier GauthierÉtudiant, UQO
Christine CorbeilProfesseure retraitée, UQAM
Lydia RisiDoctorante, INRS
Catherine FlynnProfesseure, UQAC
Isabelle AuclairTitulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés – ULaval
Mélanie SarroinoIntervenante, L’Élan-CALACS
Isabelle MarchandProfesseure, UQO
Claudia JuteauIntervenante L’Élan-CALACS
Éliane Legault-RoyConsultante en relations publiques, bête féroce
Nathalie EsainCoordonnatrice générale CALACS L’Ancrage
Grace ChammasProfesseure, UQO
Sabry Adel SaadiDoctorant en travail social, UQAM
Véronique PronovostDoctorante en sociologie, UQAM
Audrey RousseauProfesseure, Département des sciences sociales, UQO
Magali UhlProfesseure, Département de sociologie, UQAM
Sylvie LévesqueProfesseure, département de sexologie, UQAM
Anna KruzynskiProfesseure, École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia
Dominique DamantProfesseure retraitée, Université de Montréal
Nicole CaronRetraitée
Julie SanterreIntervenante, CALACS L’Ancrage
Eli SanBibliothécaire
Nancy AumaisProfesseure, UQAM
Isabelle LarrivéeCandidate au doctorat en sociologie UQAM
Natasha DionneTravailleuse sociale et coordinatrice de la prévention des violences sexuelles, Collège Champlain-Lennoxville
Danie FrenetteLes Courageuses
Leila MoezTechnicienne en travail social – Collège Champlain-Lennoxville
Nimâ MachoufMembre de l’Association des Femmes Iraniennes de Montréal
Diana LombardiMilitante féministe
Isabelle BoisclairProfesseure, Département des arts, langues et littératures, Université de Sherbrooke
Mary SicariLes Courageuses
Laurie Fradette-DrouinSexologue, chargée de cours (UQAM et ULAVAL) et consultante (Chaire de recherche VSSMES)
Tanya St-JeanMilitante féministe, survivante de violence à caractère sexuel
Audrey PepinCandidate à la maîtrise en science politique, UQAM
Stéphanie PacheProfesseure, UQAM
Marie-Claude St-LaurentComédienne et autrice
Marie-Dominik LangloisChercheuse postdoctorale (INRS) et chargée de cours (UQAM)
Anna SheftelDirectrice, Ecole des affaires publiques et communautaires, Université Concordia
Magalie LefebvreAutrice, chercheuse et enseignante en sociologie – Cégep de Rivière -du-Loup
Marie-Hélène CôtéArtiste multidisciplinaire
Jasmine LégerMilitante féministe, employée syndicale, étudiante, photographe
Rachel SarrasinProfesseure, Collège de Bois-de-Boulogne
Joëlle DussaultProfesseure, Université du Québec à Trois-Rivières
Alexandra ToupinSexologue, doctorante UdeM
Pascale DangoisseMilitante, chargée de cours à l’Université d’Ottawa et St-Paul.
Delphine AbadieRésidente de Longueuil et chercheuse indépendante
Sabrina MaioranoDoctorante et chargée de cours en sexologie, UQAM
Claudia BouchardEnseignante de travail social, Cégep du Vieux-Montréal
Audray LemaySexologue, psychothérapeute, chargée de cours à l’Université Laval
Anne-Marie NoletConseillère à la recherche pour SAS-Femmes, Université de Montréal
Christine, GilbertProfesseure, Université Laval
Annie O’Bomsawin-BéginProfesseure, Cégep Saint-Jérôme, ex-intervenante
Estibaliz JimenezProfesseure, Université du Québec à Trois-Rivières
Isabo ArbicIntervenante, CALACS L’Ancrage
Annie GirardIntervenante, CALACS L’Ancrage
Naïma HamrouniProfesseure, Université du Québec à Trois-Rivières
Christian NadeauProfesseur, UdeM
Vanessa Blais-TremblayProfesseure, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Valérie Lefebvre-FaucherRédactrice en chef, Liberté
Jenny CartwrightCinéaste
Lauran AyotteEnseignant, Cégep de Saint-Jérôme
Sabrina Barbieri-MichaudIntervenante, CALACS L’Ancrage
Sandrine GalandProfesseure, Collège de Maisonneuve
Jolène BlainRetraitée
Elsa GalerandProfesseure, UQAM
Chantal AurousseauProfesseure, UQAM
Yasmina ChouakriDirectrice général, RAFIQ
Natalie-Ann RoyArtise multidisciplinaire, autrice et féministe engagée
Arianna GiorgiDoctorante, sociologie, UQAM
Chantal DuboisChargée de projet, Chaire VSSMES, UQAM
Christine ThoërProfesseure, département de communication sociale et publique, UQAM
Marie-Marthe CousineauProfesseure associée, École de criminologie, UdeM et directrice universitaire SAS-Femmes
Sophie-Anne MorencyUQAM, doctorante en sociologie
Geneviève PaquetteProfesseure titulaire, Université de Sherbrooke
Mélanie EdererINRS, doctorante en étude des populations
Jacinthe DionProfesseure titulaire, UQTR
Catherine des Rivières-PigeonProfesseure titulaire, UQAM
Carmen DuplainEnseignante et militante féministe
Béatrice Laure BerthonAdjointe administrative
Julie ChevalierDirectrice générale, Les Maisons de l’Ancre
Sarah RochevilleProfesseure, Université de Sherbrooke
Monia RicciRésidente de Longueuil
Martine GuénetteProfesseure à l’UQAT
Corinne Poulin-ValléeProfesseure, cégep de St-Hyacinthe
Élizabeth ParéCandidate à la maîtrise, Université Laval
Isabelle RuellandProfesseure, UQAM
Ginette LewisRetraitée
Esther DubéCandidate à la maîtrise en travail social, UQO
Vanessa BergeronCALACS des Rivières
Marianne RochetteIntervenante, CALACS des rivières
Maude McKelvey-FaucherAdjointe, CALACS des Rivières
Paul EidProfesseur, sociologie, UQAM
Sandrine Schmidt-LandryCALACS des Rivières
Chloe St-Amand YoungCandidate à la maîtrise en sociologie, UQAM
Linda GagnonCALACS des Rivières
Elise BouvierIntervenante, CALACS des Rivières
Carolanne CôtéCalacs des Rivières
Patricia TulasneLes courageuses
Isabelle LemelinProfesseure, USt-Paul
Annick CharettePrésidente, Fédération nationale des communications et de la culture FNCC-CSN / Les courageuses
Marie-Hélène OuelletteL’Élan-CALACS
Guylaine CourcellesLes Courageuses
Marie-Pier BernaquezIntervenante communautaire et responsable du volet Lutte au CALACS L’étoile du Nord de Val-d’Or
Josiane FisetIntervenante communautaire au volet lutte, CALACS L’étoile du Nord de Val-D’Or
Sophie MoreauLes Courageuses
Vincent RomaniUQAM, professeur de science politique
Anita SanouCALACS des Rivières
Marie-Eve DubucCALACS des Rivières
Chantal BrassardCALACS des Rivières
Sylvie BélandProfesseure de littérature et de cinéma, Cégep de Valleyfield
Manon BergeronProfesseure-chercheure UQAM / Sexologue / Titulaire de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur
Dinaïg StallProfesseur·e, UQAM
Émilie Martz-KuhnProfesseure, École supérieure de théâtre, UQAM
Francine DescarriesProfesseure émérite, sociologie, UQAM
Emilie GrenonCALAS de l’Outaouais
Marie Christine PlanteChargée de cours, École de travail social, UdeM
Amel ZaazaaDirectrice de l’Observatoire pour la justice migrante
Annik PréfontaineLa Planète s’invite à Longueuil
Ryoa ChungProfesseure titulaire de philosophie, Université de Montréal
Héloïse MichaudDoctorante en science politique et études féministes
Marie-Andrée GauthierMilitante féministe
Marie-Édith VigneauB.A. sexologie. M.Sc. travail social
Julie MayerChargée de projet, prévention des dépendances
Pascale DevetteProfesseure science politique, Université de Montréal
Josée BilodeauÉcrivaine, réviseure
Laurie Gagnon-BouchardChargée de cours, Université du Québec à Montréal
Sylvie NardinPartenaire d’affaires en RH
Sandrine GagnéSexologue et intervenante psychosociale auprès de personnes victimes de violence, dont sexuelle
Joëlle Gauvin-RacineProfessionnelle de recherche et artiste
Freda GuttmanRetired teacher Dawson College et artiste
Marie Soleil ChrétienTravailleuse du milieu communautaire
Anne-Marie CousineauProfesseure retraitée et membre de la rédaction de la revue JEU
Martin PaquetteChargé de cours, Université de Montréal
Faye AsseeTravailleuse sociale
Emilie PelletierCoordination sociopolitique, CALACS de l’Est du BSL
Nahéma RicciComédienne
Math’Alia PierreIntv – volet interculturel, CALACS de l’Est du BSL
Judith ProvostIntervenante CALACS de l’Est du BSL.
Marie-Claude SaindonCoordination à l’administration et à l’accompagnement, CALACS de l’Est du BSL
Anita SanouStagiaire CALACS des Rivières
Bénigne KangajIntervenante, CALACS de l’Est du BSL
Laurence GrenierÉtudiante
Eve LamargotWilfrid Laurier University, Professeure agrégée
Sylvie GenestProfesseure associée, UQAM
Julie GodinDoctorante Uottawa, membre de la Collective du Calacs du Saguenay
Roxanne Dubé RémillardEnseignante à l’école Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Longueuil
Linda CrevierTable de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM)
Rachel St-AmandConsultante, Qualité et Conformité Pharmaceutique
Tifanie ValadeChargée de cours, Université d’Ottawa
Jenny CharestCriminologue et travailleuse sociale
Caroline TessierAttachée politique
Justine SouliéCoordonnatrice, Udem, Étudiante en droit UdeS
Malou Delay-RonsinCandidat.e à la maîtrise en travail social (UQO)
Marie-Danielle LarocqueMilitante féministe et technicienne en travail social
Stéphanie PelletierCoordonnatrice de recherche, UQÀM, ex-intervenante
Kimberly QuesadaCriminologue, CRIC-CSR et étudiante en droit
Lara MailletProfesseure agrégée, Ecole nationale d’administration publique, ENAP
Jeanne CaronStagiaire au CALACS de l’Est du BSL
Roxanne GuyonProfesseure, département de psychiatrie et neurosciences, Université Laval
Dahlia NamianProfesseure, Université d’Ottawa
Rosalie GrondinIntervenante, CALACS de l’Est du BSL
Carol-Ann KackAgente de développement, Table de concertation des groupes de femmes Bas-Saint-Laurent
Michèle NevertProfesseure retraitée associée, UQAM
Ricardo PeñafielProfesseur associé, Département de Science politique, UQAM
Sarah GauthierDoctorante, Université de Montréal
Madeleine LagardeRetraitée
Christian RondeauGestionnaire
Laurence BoisvertIntervenante psychosociale, CALACS Agression Estrie
Marie-Eve DesrochesTravailleuse du milieu féministe
Caroline BriandMilitante féministe et Doula
Rathuja SivasubramaniamCandidate à la maîtrise, ULaval
Isabelle Prud’hommeDoctorante en géographie, Université de Montréal
Guylaine PoirierConseillère en planification
Denis ThibaultBibliothécaire, Gatineau
Mélanie St HilaireSexologue, Chargée de projet, Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur – UQAM
Missila IzzaCandidate au doctorat, Science politique, UdeM
Loïs Miraucourtassocié de recherche, Université McGill
Thérèse St-GelaisProfesseure, UQAM
Ginette DesjardinsChargée de cours retraitée, Université de Montréal
Anne LatendresseProfesseure, UQAM
Kim DubéProfesseure, criminologie, Université de Moncton
Geneviève SolaceRetraitée
Thérèse DionComptable
Myriame BernierEducatrice
Guylaine LalibertéComédienne, auteure, enseignante
Mélissa CribbIntervenante et étudiante au doctorat en sciences humaines appliquées, UQAC
