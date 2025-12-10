Autrices principales : Sandrine Ricci (UQAM), résidente de Longueuil, et Carole Boulebsol (UQO), chercheuses spécialisées en violence sexuelle

La campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui s’est terminée le 6 décembre dernier par la commémoration de la tragédie de Polytechnique Montréal, a été une occasion de marteler le message suivant : soutenons les victimes.

Soutenir, oui, mais avec quels moyens? Si l’on se fie à la situation du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Longueuil, la réponse est avec de maigres fonds de tiroirs…

Le CALACS Longueuil a lancé un signal d’alarme cet automne à l’occasion d’une manifestation devant les bureaux de la députée de Marie-Victorin Shirley Dorismond. Il ne reçoit que 98 000 $ par année pour desservir une population d’environ 273 000 femmes et adolescentes de 14 ans et plus. Pour assurer sa mission, l’organisme aurait besoin d’au moins 450 000 $ annuellement.

Ce manque de moyens engendre des conséquences lourdes : intervenantes débordées, heures d’ouverture réduites, services fragilisés et 64 survivantes inscrites sur des listes d’attente depuis presque 11 mois… après avoir trouvé le courage de briser le silence. On leur tend la main pour les abandonner ensuite. C’est aberrant.

En 2020, le rapport Rebâtir la confiance, produit par un comité mandaté par le gouvernement, constatait déjà un manque de services et, dans certaines régions, une absence pure et simple de CALACS, qui jouent pourtant un rôle essentiel au Québec depuis 1970 : soutien psychosocial, accompagnement judiciaire, défense des droits, prévention et contribution à l’avancement des connaissances scientifiques. Leur existence est un pilier de la lutte contre la violence sexuelle, construit à force de mobilisation féministe.

C’est justement pour répondre à cette lacune structurelle que le CALACS Longueuil a enfin été créé en 2022, grâce au travail acharné de militantes et de bénévoles. Or, seulement 4 ans plus tard, selon ses responsables, le CALACS devra fermer ses portes s’il ne reçoit pas de nouveau financement d’ici le 31 mars 2026.

Les bottines doivent suivre les babines

Depuis quelques années, le ministre Simon Jolin-Barrette se présente comme un défenseur des victimes de violence sexuelle. En 2017, en plein #MeToo/#Moiaussi, alors porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de justice, il déclarait :

« La CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. […] La société est là pour vous soutenir. […] J’encourage les victimes à demander du support aux CALACS. »

(Point de presse, 19 octobre 2017)

Le message était clair : dénoncer est important et les CALACS sont essentiels. Mais encourager les victimes à porter plainte tout en laissant mourir les organismes censés les soutenir, c’est une incohérence politique majeure.Encore plus troublant : inviter les victimes à se tourner vers un CALACS au seuil du bris de service revient à leur tendre une main vide. Quand les moyens ne suivent pas, les promesses deviennent des mensonges et le cynisme, la norme.

Le modèle du Programme de soutien aux organismes communautaires du Québec (PSOC), fondé sur l’« ancienneté » des organismes, place les CALACS récents tout en bas de l’échelle de ce financement public, même lorsqu’ils répondent à un besoin urgent.

L’existence du CALACS Longueuil est menacée par ce système inéquitable, incompatible avec l’ambition de mieux soutenir, défendre et informer les femmes victimes.

Nous interpellons donc à nouveau la députée, Shirley Dorismond, et le gouvernement de la CAQ afin qu’ils soient cohérents avec leur propre discours : pour que toutes les femmes et adolescentes desservies par le CALACS Longueuil reçoivent le soutien qu’elles méritent, le gouvernement doit substantiellement augmenter le financement et respecter les recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Il doit permettre des conditions de travail décentes aux intervenantes de première ligne et reconnaitre la valeur, l’expertise et le rôle du travail qu’elles accomplissent.

Ne pas agir, ce serait renoncer à construire un Québec où la violence sexuelle est réellement combattue.

Les signataires:

Sandrine Ricci Enseignante chercheuse (UQAM, UdeM) et résidente de Longueuil Carole Boulebsol Professeure (UQO) Catherine Rousseau Professeure (Université Laval) Suzanne Zaccour Chercheuse Karine Baril Professeure (UQO) Ksenia Burobina Doctorante (UdeM) Mélanie Lemay Cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles Sophie Tétrault-Martel Intervenante communautaire au Centre des femmes de Longueuil Catherine Meek-Bouchard Coordonnatrice de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (UQAM) Marie-France Goyer Chargée de cours (UQAM, Université de Montréal) et coordonnatrice de recherche à la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur Geneviève Pagé Professeure, UQAM Valérie Blanc Professeure, Cégep Édouard-Montpetit Rébecca Beauvais Chargée de cours, UQAM Martine Delvaux Professeure, UQAM Océane Corbin Doctorante Alexis Fortier Gauthier Étudiant, UQO Christine Corbeil Professeure retraitée, UQAM Lydia Risi Doctorante, INRS Catherine Flynn Professeure, UQAC Isabelle Auclair Titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés – ULaval Mélanie Sarroino Intervenante, L’Élan-CALACS Isabelle Marchand Professeure, UQO Claudia Juteau Intervenante L’Élan-CALACS Éliane Legault-Roy Consultante en relations publiques, bête féroce Nathalie Esain Coordonnatrice générale CALACS L’Ancrage Grace Chammas Professeure, UQO Sabry Adel Saadi Doctorant en travail social, UQAM Véronique Pronovost Doctorante en sociologie, UQAM Audrey Rousseau Professeure, Département des sciences sociales, UQO Magali Uhl Professeure, Département de sociologie, UQAM Sylvie Lévesque Professeure, département de sexologie, UQAM Anna Kruzynski Professeure, École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia Dominique Damant Professeure retraitée, Université de Montréal Nicole Caron Retraitée Julie Santerre Intervenante, CALACS L’Ancrage Eli San Bibliothécaire Nancy Aumais Professeure, UQAM Isabelle Larrivée Candidate au doctorat en sociologie UQAM Natasha Dionne Travailleuse sociale et coordinatrice de la prévention des violences sexuelles, Collège Champlain-Lennoxville Danie Frenette Les Courageuses Leila Moez Technicienne en travail social – Collège Champlain-Lennoxville Nimâ Machouf Membre de l’Association des Femmes Iraniennes de Montréal Diana Lombardi Militante féministe Isabelle Boisclair Professeure, Département des arts, langues et littératures, Université de Sherbrooke Mary Sicari Les Courageuses Laurie Fradette-Drouin Sexologue, chargée de cours (UQAM et ULAVAL) et consultante (Chaire de recherche VSSMES) Tanya St-Jean Militante féministe, survivante de violence à caractère sexuel Audrey Pepin Candidate à la maîtrise en science politique, UQAM Stéphanie Pache Professeure, UQAM Marie-Claude St-Laurent Comédienne et autrice Marie-Dominik Langlois Chercheuse postdoctorale (INRS) et chargée de cours (UQAM) Anna Sheftel Directrice, Ecole des affaires publiques et communautaires, Université Concordia Magalie Lefebvre Autrice, chercheuse et enseignante en sociologie – Cégep de Rivière -du-Loup Marie-Hélène Côté Artiste multidisciplinaire Jasmine Léger Militante féministe, employée syndicale, étudiante, photographe Rachel Sarrasin Professeure, Collège de Bois-de-Boulogne Joëlle Dussault Professeure, Université du Québec à Trois-Rivières Alexandra Toupin Sexologue, doctorante UdeM Pascale Dangoisse Militante, chargée de cours à l’Université d’Ottawa et St-Paul. 