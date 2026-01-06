Opération Nez rouge Longueuil–Rive-Sud a effectué cette année 1 009 raccompagnements. La campagne 2025 a permis d’amasser 29 000$, qui seront remis à Velox Natation.

L’équipe souligne «l’apport exceptionnel» des 416 bénévoles qui ont fait face à une météo agitée, incluant le froid, de forts vents et des routes enneigées. Les 229 équipes ont parcouru un total de 42 321 kilomètres, au cours des 19 soirées d’accompagnement. Aucune n’a été annulée.

Les dons totalisant 29 000$ seront remis à Velox Natation, organisme œuvrant auprès des jeunes et du sport dans la région.

«Nous avons de quoi être fiers de ce que nous avons accompli cette année. Chaque raccompagnement, chaque don et chaque heure offerte par nos bénévoles contribue à rendre nos routes plus sécuritaires et notre communauté plus forte», a relevé la coordination locale d’Opération Nez rouge Longueuil–Rive-Sud.