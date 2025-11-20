Opération Nez rouge Longueuil – Rive-Sud revient sur les routes dès le 28 novembre, en cette saison qui marque ses 20 ans de raccompagnement et de prévention en Montérégie avec comme organisateur le club Velox natation.

L’équipe de bénévoles couvrira une vaste portion de la Rive-Sud, incluant Longueuil, le secteur bassin de Chambly ainsi que le secteur Candiac et La Prairie. En tout, 18 villes sont desservies.

Le service s’échelonne jusqu’au 31 décembre. Il sera effectif les 28 et 29 novembre, ainsi que les jeudis, vendredis et samedis de décembre, en plus du 21 au 24 décembre, et le 31 décembre.