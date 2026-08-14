Opération contre le trafic de stupéfiants à Saint-Philippe

La Sûreté du Québec a mené une opération en lien contre une production de méthamphétamine qui l’a notamment menée à Saint-Philippe le 14 août.

La perquisition a eu lieu dans une résidence du rang Saint-André. Une autre, située sur le chemin de la Chapelle sur l’île Bouchard à Saint-Sulpice, servait à la production de stupéfiants.

Le démantèlement est en cours et se poursuivra au courant des prochains jours.

Quatre hommes, connus des autorités policières, âgés entre 20 et 50 ans, sont interrogés par les enquêteurs.

Des accusations en matière de production de méthamphétamine et de possession dans le but de trafic pourraient éventuellement être déposées envers eux.

L’Escouade nationale de répressions du crime organisé a dirigé l’opération qui a mobilisé une cinquantaine de policiers de différents services de la Sûreté du Québec, notamment du groupe tactique d’intervention, de l’escouade canine, du module d’intervention d’urgence et de plusieurs autres services.