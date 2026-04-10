La Cour municipale régionale de Saint-Constant a condamné l’entreprise Stella-Jones située à Delson à une amende importante en raison d’odeurs incommodantes constatées dans le secteur en juin 2025.

L’inspection réalisée à ce moment par deux inspecteurs municipaux a permis de constater des odeurs nauséabondes dans plusieurs rues, ce qui contrevient au règlement municipal selon lequel toute odeur ou substance nauséabonde de nature à incommoder le voisinage représente une nuisance.

Le manufacturier en bois traité sous pression dispose d’antécédents en la matière, si bien que la juge Joanne Cousineau a retenu les arguments de la Ville.

La magistrate a imposé une amende trois fois plus élevée que la peine minimale pour une infraction liée au règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Ce qui représente 1000$

«La récréation est terminée : le respect de la qualité de vie des citoyens n’est pas négociable.» – Jean-François Messier, directeur général de la Ville de Delson

Il a également été indiqué que les prochaines amendes seraient aussi plus onéreuses.

Pour la Ville, les amendes sont de nature à entraîner un changement concret de comportement.

Dans le respect de l’environnement

La Ville déplore que l’entreprise pose des actions seulement lorsqu’elle se retrouve sous pression. Elle ajoute aussi que les mesures déployées par Stella-Jones demeurent insuffisantes.

Delson n’a pas mâché ses mots au moment de rendre public le jugement. Et elle n’entend pas diminuer sa pression pour que Stella-Jones respecte la réglementation en place.

«Stella-Jones doit entrer dans le XXIe siècle et se conformer à des pratiques de traitement du bois respectueuses de l’environnement, a affirmé Jean-François Messier, directeur général de la Ville. Nous allons prochainement adopter des mesures réglementaires supplémentaires pour que l’entreprise corrige les impacts inacceptables liés à la circulation et à l’utilisation excessive de l’eau potable.»

Le Reflet est en attente d’une réaction à ce jugement de Stella-Jones.

Toutefois, en octobre dernier, l’entreprise laissait savoir qu’un nouveau mélange d’agent de préservation du bois à base de créosote et des réparations pourraient contribuer à assainir l’odeur près de l’usine.