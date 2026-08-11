La 20e édition d’Occupation double, qui sera tournée sous le soleil du Panama, s’annonce bien sûr comme un rendez-vous incontournable de la rentrée télévisuelle automnale. Parmi les neuf candidates en quête de l’amour, on retrouvera Imane, une créatrice de contenu fitness de Delson qui carbure aux défis.

Les portraits des neuf candidates ont été dévoilés le 11 août et Imane amènera sûrement un peu de piquant dans la télé-réalité étant donné qu’elle a un franc-parler qu’elle qualifie de «légendaire», puisqu’elle ne sait pas faire semblant : elle dit ce qu’elle pense et elle assume ses opinions.

Celle qui est née au Maroc et arrivée au Québec très jeune a grandi dans une famille unie où les liens sont très forts. Cette créatrice de contenu fitness de 25 ans cherche constamment de nouveaux défis, le dépassement de soi et les grands projets.

Elle se dit également charmeuse, sélective et très consciente de ce qu’elle recherche, et ce qu’elle recherche avant tout, c’est un homme ambitieux, romantique et capable de la suivre.

Imane est bien consciente toutefois que son côté jaloux et son fort caractère pourraient bien créer quelques étincelles, ce qui risque de provoquer bien des réactions de toutes sortes…

Rappelons que la grande première d’Occupation double sera présentée le dimanche 6 septembre à 18h30 sur Noovo et Crave.