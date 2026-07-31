Nouvelles cartes des zones à risque d’inondation : le report de la publication dénoncé

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) réclame que la mise en vigueur des premières nouvelles cartes de zones inondables demeure le 1er août, comme prévu initialement. Elle demande au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision de retarder le processus à une date indéterminée.

Le premier lot de cartes à être publié concerne les secteurs situés aux abords des rivières des Mille Îles, des Prairies, Saint-Régis, Saint-Pierre, du lac des Deux Montagnes, du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent.

La CMM fait valoir que onze municipalités situées dans ces secteurs ont des ouvrages de protection contre les inondations et elles ont 24 mois pour les faire reconnaitre par le gouvernement du Québec. C’est le cas entre autres des Villes de Sainte-Catherine et Châteauguay qui doivent entreprendre ces démarches.

«Le report de la publication de la cartographie de nouvelle génération aurait pour effet de retarder les études, et les interventions nécessaires à l’obtention de cette reconnaissance», mentionne la CMM dans un communiqué.

La CMM souligne que les nouvelles cartes sont requises pour évaluer la performance des digues et des autres ouvrages de protection, déterminer les correctifs nécessaires, préparer les plans et devis, lancer les appels d’offres, adapter les bâtiments et les infrastructures et soutenir les demandes de financement.

Elle est d’avis que les conditions sont réunies pour maintenir l’échéance du 1er août 2026.

«Les cartes sont produites, approuvées par le gouvernement et connues du public, de l’accompagnement est offert aux municipalités et les mécanismes nécessaires pour régler les enjeux d’application sont en place».

Questionné par Gravité Média sur les raisons invoquées pour repousser la date d’échéance du 1er août, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n’a pas répondu au moment de publier vendredi.

La CMM est venue au balado Ceci n’est pas une revue de presse au printemps pour discuter des changements aux zones inondables et à la cartographie. L’épisode est disponible ici :