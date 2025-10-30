Présente à Candiac, l’entreprise Nano One bénéficie d’une aide financière non remboursable de 5 M$ de la part de Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre du Programme d’innovation énergétique. Celle-ci lui permettra d’augmenter la production de cathodes de phosphate de fer lithié (LFP) One-Pot et d’en accélérer la commercialisation.

Le procédé One-Pot développé par Nano One vient répondre aux exigences de performance dans les systèmes de stockage d’énergie, la défense, les véhicules électriques et d’autres applications. L’entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining est aussi partenaire du projet, alors que RNCan y apportera également une expertise technique en contribution non-financière, précise-t-on dans un communiqué.

Le financement accordé vient soutenir la prochaine phase de mise à l’échelle de Nano One à son installation de Candiac, passant de 200 tonnes par an à un minimum de 800 tonnes, avec la flexibilité d’atteindre plus de 1000 tonnes par an pour répondre à la demande des clients.

« À une époque où la demande mondiale pour les batteries est en croissance, leur travail ne pourrait pas être plus important, estime le ministre fédéral de l’Énergie et des ressources naturelles, Tim Hodgson. Nous montrons au monde comment construire des chaînes d’approvisionnement plus propres, plus sûres et plus durables. Cette technologie brevetée, développée ici au pays, aide à positionner le Canada comme un chef de file mondial dans la prochaine génération de matériaux pour batteries – prouvant que le Canada peut alimenter le monde. »

L’installation de Candiac demeure la rampe de lancement de Nano One pour la croissance et un pont crucial entre la validation client, les premiers revenus et la démonstration de la technologie avec des équipements voués à la production pour soutenir les futures opportunités de licence, explique-t-on. En tant qu’installation de démonstration, Candiac doit également générer des revenus de services de la formation des exploitants licenciés, de l’amélioration continue des procédés et de l’amélioration du produit.

« Cet investissement renforce notre chemin vers la commercialisation et ainsi que la position du Canada comme chef de file dans la fabrication de technologies propres », a déclaré Dan Blondal, PDG de Nano One.

Le projet en cours chez nano One s’aligne sur les efforts du G7 pour bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes et diversifiées pour les minéraux critiques et les matériaux de batterie, réduisant la dépendance aux sources d’un seul pays et renforçant la sécurité énergétique nord-américaine.