Candidat à la mairie de La Prairie

Normand Vocino, candidat à la mairie, dit vouloir redonner ses lettres de noblesse à La Prairie. Un objectif clair qui se planifie sur le long terme, a-t-il avancé.

«On a une belle ville, soutient le candidat. C’est plaisant de vivre à La Prairie. On est dans une belle région. Mais plus ça va, plus on s’enlise; ça ne peut pas continuer comme ça.»

L’aspirant maire voit un potentiel de développement pour la Ville. Non seulement selon les barèmes dictés par la Communauté métropolitaine de Montréal, mais également par des possibilités dans La-Prairie-sur-le-Parc ou à l’ancienne Briqueterie.

La Ville compte actuellement sur un peu plus de 26 000 résidents; un chiffre qui pourrait doubler avance M. Vocino. Mais le tout requiert une vision à long terme, sur 10, 15, voire 20 ans. Le tout, en respectant la capacité de ses infrastructures.

À cet effet, il ne comprend pas comment le moratoire sur les nouvelles constructions a pu être levé l’an dernier.

«Un coup de baguette magique et notre système [réseau d’égout municipal] va pouvoir le prendre [l’ajout de constructions], a lancé l’aspirant maire. L’administration précédente parlait de 2400 portes. Celle du maire sortant, 3600. C’est 1200 de plus alors qu’on m’avait bourré la tête que le réseau ne pourrait pas le prendre.»

Rappelons que l’administration Galantai avait imposé un moratoire sur de nouvelles constructions au printemps 2022 après la réception d’un rapport d’ingénieurs l’avait informée que la capacité du réseau d’égout avait atteint sa limite.

La taxation fait jaser

Normand Vocino laisse entendre que les citoyens lui parlent beaucoup du taux de taxation qui a augmenté au cours des dernières années.

«Je suis dans l’obligation d’expliquer qu’une municipalité qui met un moratoire sur la construction voit ses revenus baisser grandement, a-t-il dit. Notre communauté change; elle est plus jeune et demande des services. Mais l’équation qui a été faite est non équitable.»

Il a évoqué l’achat de l’ancien bureau de poste au coût de 1,2 M$. Un projet de skatepark avait été avancé, mais, pour le moment, il n’a pas été aménagé. Une proposition qui n’est pas plausible selon lui, vu le manque de hauteur du bâtiment.

Sécurité routière

M. Vocino a avoué avoir reçu comme une grosse déception l’annonce que la route 104 ne serait pas élargie.

«J’ai 56 ans et je connais, malheureusement, plusieurs personnes qui se sont tuées sur la route 104, a-t-il déploré. Il y a eu 8 morts en 15 ans. Certains diront que c’est peu, mais un c’est trop. On le sait où surviennent les accidents; près du chemin de la Bataille et après la courbe.»

Cet axe routier, ainsi que le boulevard Taschereau, sont deux routes provinciales. Le municipal a peu de pouvoir puisque le ministère des Transports gère ces routes. Mais les citoyens parlent beaucoup de cet enjeu qui trouve écho chez le candidat.

«Il faut être à l’écoute de la population, a-t-il annoncé. On ne peut pas tout régler en même temps. Mais il y a des choses qui doivent se faire.»