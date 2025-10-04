Le maire Normand Dyotte a obtenu un 5e mandat à la Ville de Candiac le 3 octobre, en vertu d’une victoire sans opposition. Il espère poursuivre les projets en cours, et en développer de nouveaux dans les quatre prochaines années.

Joint au téléphone, le maire se dit très ému de pouvoir être au service des citoyens pour un autre mandat et dit accueillir cette nouvelle avec beaucoup d’humilité.

«Ce qui m’anime, c’est de pouvoir entrer à l’hôtel de ville avec mes collègues, d’échanger, d’arriver à des consensus, et de livrer des projets à la population pour faire avancer la ville autant au niveau des services, que de l’environnement et que de la capacité de payer des citoyens, souligne-t-il. Aussi, c’est la complicité que nous avons avec le personnel de la Ville aussi, les gens sont super compétents.»

Projets en cours et à venir

Parmi les projets mentionnés, il note les travaux d’aménagement des terrains de pickleball au parc Fernand-Séguin, ainsi que la réfection des terrains de tennis et l’ajout d’un parc canin sur le chemin Haendel.

Le plus gros dossier à venir? Le prolongement du boulevard de Sardaigne qui mènera à la construction de bretelles d’entrée et de sortie vers l’autoroute 15. Il y a deux semaines à peine, la Ville annonçait avoir fait finalement l’acquisition du terrain nécessaire, après des années de négociations avec le propriétaire.

«C’est un projet fort attendu depuis longtemps, très attendu des citoyens», plaide-t-il.

La Ville poursuivra le développement du Square Candiac et du quartier TOD de la Gare. Elle aménagera entre autres deux parcs au TOD, dont le parc des Générations.

«C’est un élément important de notre plan stratégique, de créer un centre-ville à Candiac, explique-t-il. Ça va avoir lieu où est l’hôtel de Ville présentement.»

À la liste de projets en cours, s’ajoute l’Atelier 25 où sera situé le nouveau garage municipal ainsi qu’une nouvelle caserne pour les pompiers sur la rue Paul-Gauguin. Les deux anciens bâtiments municipaux seront éventuellement démolis pour construire un bâtiment abritant le nouvel hôtel de ville ainsi qu’une future bibliothèque, fait savoir M. Dyotte.

Et lorsque le nouvel hôtel de ville sera accessible, l’ancien sera jeté à terre pour faire place à un projet résidentiel avec commerces de proximité.

M. Dyotte veut également bâtir deux nouvelles écoles primaires, dont une dans le nouveau centre-ville. Il indique que les discussions sont déjà entamées avec le ministère de l’Éducation et souhaite que les projets soient réalisés durant son mandat.

Finalement, l’agrandissement de l’usine de filtration d’eau potable est aussi étudiée.

«Ce n’est pas rien puisque qu’on dessert cinq villes en eau potable, donc il y a beaucoup d’investissements important à faire à ce niveau-là», conclut-il.