Ces concerts à voir en décembre

Noël va résonner dans le Roussillon avec des concerts pour contribuer à la féérie du moment.

Delson

Le duo Marie-Josée Landry et Marc-Étienne Savage livrera deux prestations le samedi 13 décembre à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Delson.

La chanteuse et le multi-instrumentiste réussissent à imprégner une ambiance magique digne des rassemblements d’autrefois lors de leurs spectacles.

L’admission aux représentations de 15h et 19h est gratuite, mais il faut réserver son billet en ligne.

Saint-Constant

L’église de Saint-Constant vibrera au rythme de Nicola Ciccone le samedi 13 décembre.

Un spectacle qui permet d’entendre des classiques de Noël, mais aussi les propres compositions de l’artiste qui a vendu 700 000 albums en carrière. Un tour de chant en français, en anglais et en italien.

Les billets sont en vente via la plateforme lepointdevente.com.

La Prairie

Sous la direction de Martin Dagenais, le Chœur classique de La Prairie sera accompagné des musiciens de l’Ensemble Collegium Musicum de Montréal le samedi 13 décembre à 20h.

On retrouvera 60 choristes et 35 musiciens pour le spectacle Magnifique Magnificat.

On indique que la musique sera enlevante, les orchestrations et harmonisations nouvelles et modernes.

Les billets sont en vente en ligne.

Candiac

L’Ensemble vocal Chant O Vent, un organisme de Candiac, propose deux représentations gratuites à la Fabrique 59 située à Candiac le 14 décembre.

L’ambiance sera conviviale et mettra en valeur un répertoire classique et festif.

Les billets sont disponibles en ligne.