Loisir et Sport Montérégie, en collaboration avec la Direction de santé publique de la Montérégie, lance la campagne communicationnelle La nature en tête, une initiative inspirante visant à promouvoir les bienfaits de la nature sur la santé mentale positive de la population.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026, plus précisément dans la mise en œuvre de la mesure 1.1 : « Promouvoir la santé mentale auprès de la population générale ». Elle met l’accent sur les déterminants de la santé mentale qui favorisent le bienêtre, tel l’accès à la nature, dont les bienfaits sont démontrés par la science.

La nature en tête se décline en quatre capsules vidéo, une pour chaque saison, mettant en scène des adultes de tous âges, origines et capacités, profitant des paysages magnifiques de la Montérégie et interagissant de différentes façons avec la nature, à travers des activités simples et accessibles comme la marche, la lecture, les vélo, des pique-niques, de la contemplation, et plus encore. Ces vidéos visent à inspirer la population à aller dehors, à se reconnecter à la nature et à ressentir les effets positifs du plein air sur leur bien-être psychologique, social et émotionnel.

La nature en Montérégie

La campagne met également en lumière, les espaces naturels en Montérégie, notamment ceux de proximité; les événements d’initiation et de découverte en plein air; les installations et équipements accessibles à tous, ainsi que les programmes de soutien à l’activité extérieure.

Un concours saisonnier invite d’ailleurs la population à partager leurs moments en nature pour courir la chance de gagner des prix, pour profiter du dehors, chaque saison.

Tous les outils promotionnels de la campagne sont également mis à la disposition des organismes et municipalités. Il est donc possible pour toute organisation de consulter la trousse de communication, entièrement clé en main, pour participer activement à la promotion des bienfaits de la nature sur la santé mentale.

Dans la prochaine année, d’autres outils seront mis à disposition des citoyens, municipalités et organismes pour favoriser les contacts avec la nature au quotidien, qu’ils soient par observation, immersion ou participation active. Il s’agit d’une 2e phase du projet où les milieux pourront être davantage soutenus pour encourager la population à profiter du dehors.

Un outil puissant

«Avec la campagne La nature en tête, nous souhaitons rappeler à quel point la nature est un levier puissant pour favoriser le bien-être. En valorisant les paysages et les ressources de la Montérégie, nous espérons inspirer la population à prendre un moment pour respirer, bouger et se reconnecter à la nature», indique Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie. «Prendre soin de sa santé mentale passe aussi par des gestes simples au quotidien. En encourageant les gens à profiter des bienfaits de la nature, cette campagne s’inscrit dans notre volonté de promouvoir des environnements favorables à la santé mentale pour tous», lance quant à lui, Dr David-Martin Milot, directeur de santé publique de la Montérégie.