MRC de Roussillon : deux maires opposés à l’augmentation de salaire

Malgré l’opposition des maires de La Prairie et Sainte-Catherine, la rémunération des membres du conseil de la MRC du Roussillon sera augmentée.

Les 9 autres maires se sont exprimés en faveur du Règlement 270 lors de la réunion mensuelle des membres de la MRC de Roussillon le 25 mars.

Les salaires seront ainsi fixés selon une grille présentée en février. Celle-ci prévoit notamment que la rémunération annuelle de la préfète atteigne 60 000$ (+14 124$), celle de son suppléant à 32 000$ (+10 238,36$) et celle des membres du conseil à 20 000 $ (+6119,60$).

Les rémunérations reliées aux présences à des plénières ou comités ont pour la plupart aussi été revues à la hausse.

Frédéric Galantai, maire de La Prairie, a expliqué son refus par le contexte économique actuel. Il aurait préféré une hausse plus graduelle.

«J’ai ma position et je respecte la position de mes collègues, a fait savoir le maire de La Prairie. Mais les hausses sont difficilement en lien avec le contexte économique et les efforts qu’on demande à nos citoyens et organisations.»

Sylvain Bouchard, premier magistrat de Sainte-Catherine, suivait une logique similaire. Pour lui, le contexte économique et un souci de cohérence envers la population avaient motivé sa décision. Il a aussi invoqué la rigueur du travail de l’administration.

En deçà des comparables

La préfète de la MRC de Roussillon, Lise Michaud, a précisé qu’une analyse avait été effectuée auprès des neuf MRC de la région.

Les comparables ont été établis selon trois critères, soit le budget, le nombre de municipalités constituantes et la population.

Selon cette analyse, la rémunération de la préfète se situe à 182 465$ d’après le budget, 90 596$ suivant le nombre de municipalités et 178 919$ conformément à la population. La moyenne suggérait ainsi 150 649$.

Ainsi, la rémunération retenue par les élus de Roussillon est inférieure à la moyenne des MRC comparables.

Mme Michaud a également ajouté qu’une autre MRC comparable verserait une rémunération de 120 000$ à son préfet.

La MRC de Roussillon dispose de la population la plus populeuse au Québec avec 197 286 citoyens, selon les données publiées sur son site Internet.