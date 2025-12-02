La mairesse de Mercier Lise Michaud a été choisie à l’unanimité par ses pairs le 26 novembre comme préfète de la MRC de Roussillon. Elle succède ainsi à Christian Ouellette, maire de Delson. Le maire de Châteauguay Éric Allard s’est vu confier le rôle de représentant de la MRC au conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le conseil des maires et mairesses de la MRC de Roussillon est composé de 11 maires des villes de la MRC. La préfète représente ses collègues à différentes instances et préside les séances du conseil.

«J’accueille ce nouveau rôle avec beaucoup de fierté et de gratitude. C’est à la fois un grand honneur et une grande responsabilité de représenter non seulement les citoyens de Mercier, mais également ceux de l’ensemble du territoire de la région», s’est exprimée Mme Michaud. Elle entend «renforcer la place de la MRC de Roussillon au sein des instances régionales.

Le maire de Delson, Christian Ouellette, qui occupait le poste de préfet depuis plusieurs années, agira désormais comme préfet suppléant. Il collaborera avec la préfète sur les différents dossiers régionaux.

Quant au maire de Châteauguay, il s’est dit honoré par cette nouvelle responsabilité.

«Participer aux décisions stratégiques de la CMM est une responsabilité importante, et je m’engage à porter la voix de Roussillon avec détermination afin de défendre les enjeux qui touchent nos communautés», indique-t-il.