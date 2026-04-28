La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a enregistré près de 4 000 accidents de travail l’an dernier pour le territoire de la Montérégie-Ouest. Le Jour de deuil instauré depuis 2010 est l’occasion d’observer un moment de recueillement en mémoire des travailleuses et des travailleurs blessés, malades ou décédés du fait de leur travail.

La Commission précise qu’en 2025 en Montérégie-Ouest, 3 993 personnes ont subi une lésion en raison d’un accident du travail et 441 ont développé une maladie professionnelle. Au total, 4 434 lésions professionnelles ont été recensées, ce qui représente une diminution d’un peu plus de 1 % comparativement à 2024.

Aussi, 3 personnes ont perdu la vie l’an dernier lors d’un accident du travail, un niveau similaire à l’année précédente, et 7 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, soit une hausse de 1 cas par rapport à l’année précédente.

Au Québec, ce sont 91 personnes qui ont perdu la vie lors d’un accident du travail, un bilan à la hausse comparativement à l’année précédente. Le nombre de décès liés à une maladie professionnelle s’élève, quant à lui, à 166, une baisse de 3 % par rapport à 2024.

Ces chiffres ne disent pas tout, rappelle-t-on. Derrière chaque accident du travail ou maladie professionnelle se trouvent des membres de la famille, des amis et des collègues de travail qui sont directement touchés.

La prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail constitue donc une piste de solution pour éviter de tels drames. « Peu importe le secteur d’activité, les années d’expérience ou la position occupée dans l’organisation, c’est en collaborant à la démarche de prévention mise en place par l’employeur qu’il est possible de rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires. »

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