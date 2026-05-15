Modification de l’entente avec le Sportium en vue du futur aréna à Sainte-Catherine

Lors du conseil municipal du 12 mai, la Ville de Sainte-Catherine a adopté une modification à son entente avec le Collège Charles-Lemoyne et le Sportium afin de clarifier certains frais liés à la gestion de l’aréna actuel. Le projet d’un nouveau complexe sportif est toujours en discussion.

La résolution, adoptée lors de la séance du conseil municipal, permet à la Ville de modifier une entente signée en 1995 concernant l’aide financière accordée au Sportium.

Selon les documents présentés au conseil, cette modification vise notamment à clarifier les honoraires de gestion versés au Collège Charles-Lemoyne, qui correspondent à 10 % des coûts d’exploitation, ainsi que certains remboursements de dépenses.

La Ville soutient que cette mise à jour est nécessaire afin de distinguer les opérations actuelles du Sportium des futures installations sportives projetées.

Questionné à ce sujet lors de la période de questions, le maire Sylvain Bouchard a expliqué que l’objectif était d’éviter de mélanger les frais administratifs liés à l’aréna actuel avec ceux du futur projet.

Le maire a également précisé que le dossier du futur «Sportium 2» suivait toujours son cours, mais qu’aucun échéancier n’avait encore été établi.

«On est en processus de discussion. Il n’y a pas encore de date concernant ce projet», a-t-il indiqué.

Un projet revu à la baisse

Le dossier du futur Sportium avait déjà fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois.

Annoncé en juillet 2024 comme un complexe de deux glaces subventionné à hauteur de 20 M$ par le gouvernement du Québec, le projet devait remplacer les installations actuelles jugées désuètes. Il impliquait, à l’époque, trois partenaires : les villes de Sainte-Catherine et de Delson ainsi que le Collège Charles-Lemoyne.

Or, plus tôt cette année, le Collège Charles-Lemoyne avait confirmé que le projet avait été revu à la baisse. Le nouveau complexe comprendrait désormais une seule surface glacée, un gymnase double et une salle de conditionnement physique.

Le Collège avait alors indiqué que ces ajustements avaient été apportés afin de mieux répondre aux besoins du CCL et de la Ville de Sainte-Catherine.

De son côté, la Ville de Delson avait affirmé que les discussions se trouvaient «au point mort», tout en mentionnant vouloir limiter les coûts liés au projet.

Aucune échéance n’a encore été annoncée quant au début des travaux du futur aréna.