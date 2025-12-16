Mise à jour à 13 h 30 : La Commission scolaire New Frontiers a levé l’avis de confinement. L’enquête est toujours en cours du côté des Peacekeepers de Kahnawake. Ces derniers enquêtent sur une menace diffusée sur les réseaux sociaux plus tôt aujourd’hui. Les écoles de Kahnawake sont en confinement.

Les écoles primaires de la Commission scolaire New Frontiers à Châteauguay, l’école secondaire Billings et le centre de formation Nova ont aussi été confinées.

Dans un communiqué publié peu avant-midi, les Peacekeepers indiquent avoir pris des mesures appropriées et prennent la situation au sérieux. «À aucun moment il n’y a eu de menace directe à notre école ou à un édifice public», précise-t-on.

La Commission scolaire New Frontiers avait pour sa part indiqué sur sa page Facebook «qu’en raison d’une situation dans notre communauté voisine, nos écoles primaires de Châteauguay, HSB, le centre Nova et les bureaux de la commission scolaire sont en confinement de manière préventive».

Personne ne peut entrer ou sortir des bâtiments pour l’instant.

Le Service de police de Châteauguay collabore avec les Peacekeepers et est à la recherche du suspect dans cette affaire. Par voie de communiqué, le Service de police a indiqué que «pour le moment, aucun élément ne nous laisse croire que les écoles du secteur de Châteauguay étaient visées par les menaces sur les réseaux sociaux».

Le chef du conseil de bande responsable des dossiers de sécurité publique Ratsénhaienhs Ryan Montour a demandé à la communauté de demeurer calme. «Nous avons pleinement confiance au travail des Peacekeepers qui font tout ce qui est dans leur pouvoir pour résoudre la situation», indique-t-il. Il rappelle à la population de ne pas tenter d’intervenir personnellement. Toute information pertinente peut être communiquée aux Peacekeepers au 450-632-6505.