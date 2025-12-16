Les Peacekeepers de Kahnawake ont annoncé en début de soirée avoir arrêté un suspect en lien avec les menaces diffusées plus tôt aujourd’hui sur les médias sociaux. Le corps de police affirme qu’il n’y a plus de menace active envers la communauté de Kahnawake et les villes avoisinantes.

Le suspect a été arrêté à la suite d’une opération conjointe avec le Service de police de la Ville de Montréal et d’autres corps policiers. Son identité ne peut être dévoilée tant que celui-ci n’a pas comparu au palais de justice.

Le Centre d’éducation de Kahnawake a annoncé que les cours reprendront normalement demain. Des mesures de confinement ont été mises en place dans les écoles de Kahnawake après qu’un individu ait mentionné «tuerie de masse à venir» sur les réseaux sociaux ce matin.

Les mesures préventives ont aussi été appliquées aux écoles de la Commission scolaire New Frontiers situées à Châteauguay. Elles ont été levées en début d’après-midi.

La députée fédérale de Châteauguay – Les Jardins-de-Napierville Nathalie Provost et le maire de Châteauguay Eric Allard ont salué sur les réseaux sociaux le travail des policiers de Châteauguay, des Peacekeepers et des autorités scolaires.

«Heureusement, rien ne s’est produit. Mais il est essentiel de rester attentifs et solidaires face à ce type de situation. Je comprends l’angoisse que plusieurs parents ont pu ressentir aujourd’hui, et je veux leur dire que leur inquiétude est légitime», a exprimé M. Allard.

«Je suis soulagée qu’il n’y ait pas eu d’événement malheureux. Je reconnais toutefois la peur vécue par les élèves, les parents et les membres du personnel des écoles. Je souhaite que nous retrouvions rapidement la sérénité qui nous caractérise en cette veille de la période des fêtes», a mentionné Mme Provost.