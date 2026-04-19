Médaille de l’Assemblée nationale : le Partage honoré

Le député de La Prairie Christian Dubé a reconnu «l’engagement et le travail exceptionnel» de l’organisme Partage en lui remettant la médaille de l’Assemblée nationale le 2 avril, lors de la soirée hommage aux bénévoles.

« Recevoir cette médaille, c’est la reconnaissance du travail de toute une équipe et de tous ceux qui croient en notre mission. Nous en sommes profondément touchés et fiers », a exprimé Sandy Roy, directrice du Partage.

Son équipe a tenu à rendre hommage à son prédécesseur Frédéric Côté.

«[Il] a bâti des fondations solides grâce à son engagement, sa vision et son travail acharné au service de la communauté. Cette distinction lui appartient tout autant», indique-t-on dans un communiqué.

L’organisme Partage a pour mission d’assurer la sécurité et l’autonomie alimentaire dans la région. Il peut compter sur de nombreux bénévoles, donateurs et partenaires.