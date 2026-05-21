Résidente de Sainte-Catherine, Marie-Philip Poulin a mené la Victoire de Montréal au premier titre de la Coupe Walter de son histoire.

Le championnat des éliminatoires s’est concrétisé par une victoire de 4-0 contre la Charge d’Ottawa mercredi soir. La Victoire est ainsi devenue la première équipe canadienne de l’histoire à soulever le trophée remis aux championnes.

Capitaine de l’équipe, Marie-Philip Poulin a eu son mot à dire dans le triomphe des siennes. Elle a totalisé 8 points en 9 parties. Son jeu inspiré lui a valu le trophée Ilana Kloss décerné à la joueuse la plus utile des séries.

Laura Stacey a joué de gros matchs durant les éliminatoires pour la Victoire. (Photo LPHF : gracieuseté)

Laura Stacey, sa conjointe qui réside donc aussi à Sainte-Catherine, en est une autre qui a livré la marchandise durant les éliminatoires avec 7 points en 9 parties.

La Coupe Walter se retrouve au Canada pour la première fois de l’histoire grâce à la Victoire de Montréal. (Photo LPHF : gracieuseté)