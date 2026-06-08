Manifestation à Saint-Constant : une portion de Saint-Pierre fermée

Le rue Saint-Pierre, entre la route 132 et la montée des Bouleaux à Saint-Constant, sera fermée à la circulation le lundi 8 juin, entre 10h30 et 14h, en raison d’une manifestation du mouvement Communautaire à boutte.

Une zone visée permettra aux résidents du secteur de circuler et ce, à partir de la rue Lachapelle.

La Régie intermunicipale de police Roussillon recommande aux automobilistes d’éviter le secteur.

De la route 132, il sera possible d’emprunter le détour via le boulevard Georges-Gagné, puis tourner à droite sur la montée des Bouleaux à Delson.

Il est également possible de passer par le boulevard Monchamp, puis de tourner à gauche sur la rue Sainte-Catherine pour rejoindre la rue Saint-Pierre. Les automobilistes déjà engagés sur cette rue sont priés d’emprunter ces détours en sens inverse.

Le mouvement Communautaire à boutte, qui réclame une table de négociation pour le financement à la mission des organismes communautaires autonomes, entend faire culminer sa manifestation devant les bureaux de la première ministre et députée de Sanguinet, Christine Fréchette.

Depuis plusieurs mois, les membres du milieu communautaire enchaînent les prises de parole pour dénoncer le financement de leurs opérations.