Maison du citoyen à Candiac : Un système de chauffage géothermique étudié

La Ville de Candiac franchit une nouvelle étape dans son projet de bâtiments municipaux plus écologiques.

Lors de la séance du conseil municipal du 13 juillet, les élus ont unanimement approuvé l’attribution d’un contrat visant à réaliser des essais et à soutenir la conception d’un système de puits à colonne permanente pour la future Maison du citoyen.

Le contrat, d’une valeur approximative de 66 234 $, plus les taxes applicables, a été confié à Polytechnique Montréal. Les travaux prévus dans ce mandat consistent à effectuer des essais techniques et à accompagner la conception d’un système géothermique qui pourrait servir au chauffage et à la climatisation du bâtiment.

Le système de puits à colonne permanente fait partie des technologies géothermiques permettant d’utiliser la température stable du sous-sol afin de réduire la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation des bâtiments.

Le projet s’inscrit dans le développement de la future Maison du citoyen, qui doit être aménagée au cœur du nouveau centre-ville Montcalm. Ce secteur est appelé à devenir un milieu urbain axé sur le développement durable.

À ce stade, le contrat porte uniquement sur les essais et le soutien à la conception du système. Aucune date n’a été annoncée pour le début d’éventuels travaux.

La future Maison du citoyen doit notamment accueillir le nouvel hôtel de ville.

D’autres aménagements, comme des espaces communautaires et une bibliothèque, ont également été évoqués dans le cadre du projet, mais devront faire l’objet d’approbations municipales avant leur réalisation.