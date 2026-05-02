La construction de la maison de soins palliatifs à Mercier progresse. L’entrepreneur général maintient la livraison du bâtiment à la Fondation Gisèle Faubert cet automne, mentionne l’organisme. La première pelletée de terre a eu lieu en novembre 2025.

Les murs du bâtiment, qui portera le nom de Maison Gisèle Faubert, sont élevés et la structure fermée, souligne Christine Labonté, directrice générale par intérim de la Fondation. «Les fenêtres sont installées, le toit est recouvert de bardeaux, la dalle de béton a été coulée», ajoute-t-elle. La semaine du 27 avril, les ouvriers s’apprêtaient à diviser les pièces à l’intérieur.

Rentrée d’argent récurrente

La gestion d’une maison de soins palliatifs, gérée par un organisme à but non lucratif, nécessite une rentrée d’argent récurrente. Il faut compter de 1,5 M$ à 1,8 M$ par année pour payer tous les frais associés. «La majeure partie s’en va pour les ressources humaines du secteur des soins. On aura besoin d’infirmières et préposés le jour, le soir et la nuit», explique Mme Labonté.

La Maison Gisèle Faubert bénéficiera d’une aide financière de Québec de 112 600 $ par lit par année dédiée uniquement aux soins aux patients. L’établissement comptera huit chambres. «Selon l’estimation de l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec, le coût d’un lit c’est plus autour de 167 000 $ par année», précise la directrice générale par intérim.

Le manque à gagner relèvera de la philanthropie. Récemment, la Fondation a reçu un engagement de 500 000 $ de Fondation CMP de Châteauguay. «La plupart de projets en construction, ce sont des engagements, des promesses de dons qui s’étalent sur les années couvertes par la campagne de financement», indique Christine Labonté.

Bougeons pour la Maison

Les activités de financement se poursuivront ainsi chaque année pour assurer la pérennité de la maison de soins palliatifs. Le mois de mai correspond à l’activité Bougeons pour la Maison. La population est invitée à amasser des fonds et à prendre part à «une marche de santé» le 3 mai, au centre communautaire Dr Louis Marchand à Beauharnois, et le 9 mai, au récréoparc à Sainte-Catherine, en collaboration avec les villes de Delson et Saint-Constant.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur place le jour de l’activité. Il est également possible de le faire en ligne au Bougeons pour la Maison à Beauharnois et Sainte-Catherine.

Pendant que les marcheurs s’élanceront, des résidents d’une résidence privée pour aînés (RPA) de Saint-Chrysostome se berceront. «C’est une façon de bouger», dit Mme Labonté.

Parce que la Maison Gisèle Faubert accueillera des patients et leur famille de la grande région, la Fondation aimerait bien donner naissance à d’autres Bougeons pour la Maison dans les villes voisines.

La Fondation Gisèle Faubert organise quatre événements majeurs contribuant au financement de la maison de soins palliatifs. Le tournoi de golf, le happening et la campagne des poinsettias s’ajoutent au Bougeons pour la Maison.

Le 5e Golfons pour la Maison aura lieu le 11 juin au Club de golf Belle Vue à Léry. D’autres activités de financement s’ajoutent, dont une partie de dek hockey le 6 juin au Sportplex de Châteauguay.

Au 31 décembre 2025, la Fondation avait amassé 5,4 M$ des 9 M$ souhaités. De ce montant, il faut compter 6 M$ pour la construction de la maison. Les 3 M$ supplémentaires serviront à acheter de l’équipement et à combler les frais de démarrage, dit Mme Labonté.