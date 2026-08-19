Gravité Média, réseau de médias régionaux actif en Montérégie-Ouest et sur la Rive-Sud de Montréal, franchit une nouvelle étape dans la construction de son identité de marque. L’entreprise annonce que ses propriétés éditoriales portent désormais visiblement le nom Gravité, dans une réorganisation qui touche autant ses réseaux sociaux que son balado d’actualité.

Le changement le plus visible concerne Ma vie ma région, lancée en 2023 et devenue au fil des années une marque influente sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Ce canal social, sur lequel l’actualité est déclinée en différents formats, dont en reportage vidéo, devient Gravité INFO. Ce, sans que ses comptes, abonnés ou historique de publications ne soient modifiés. Le nom, l’image et le positionnement éditorial changent, désormais recentrés sur l’information régionale et l’actualité qui touche la communauté.

«Ce n’est pas un nouveau média. C’est le même média, qui décide enfin de se présenter, explique Julie Voyer, présidente-directrice générale du Groupe Gravité. L’objectif est de rendre reconnaissable un ensemble de propriétés qui, jusqu’ici, fonctionnaient bien individuellement sans former une marque cohérente.»

Art de vivre

Par le fait même, le contenu art de vivre qui figurait sur Ma vie ma région migre vers une toute nouvelle marque, Gravité MAV, consacrée aux découvertes locales, aux restaurants, aux boutiques, aux tendances régionales et à la scène culturelle d’ici. Les abonnés y trouveront une offre de contenu légère, inspirante et divertissante, basée sur l’intérêt de notre audience à consommer local et à enrichir son quotidien.

Balado

Pour sa part, le balado d’actualité régionale Ceci n’est pas une revue de presse animé par Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard devient Gravité INFO le balado, tout en conservant son fil RSS et ses abonnés, disponible sur YouTube, Apple Balados et Spotify. Une formule revampée en deux épisodes, entrevue et résumé de l’actualité, sera proposée aux auditeurs chaque semaine.

Médias

Quant aux cinq médias du groupe, soit Le Reflet, Le Soleil de Châteauguay, Le Saint-François, Le Courrier du Sud et La Relève de Boucherville, ils afficheront désormais le logo Gravité Info dans leur entête pour signaler leur appartenance à l’écosystème, tout en conservant leur ancrage local respectif.

Gravité Média insiste sur le fait qu’aucune interruption de service n’est à prévoir pour les lecteurs, abonnés et auditeurs: identifiants de comptes, fils RSS et ton éditorial demeurent inchangés. Seul l’emballage évolue, dans une volonté affichée de mieux faire le lien entre les différentes propriétés du groupe et l’entreprise qui les chapeaute depuis ses débuts.